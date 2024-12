Città di Roma, Iacopucci e Carta conquistano l'ultimo oro del 2024

É Jader Carta a prendersi la soddisfazione di vincere la seconda tappa del Città di Roma. Agevolato dalla presenza al suo fianco di Federico Iacopucci, Carta ha sfruttato a pieno l’occasione di giocare in coppia con il campione azzurro e ha sfoderato un repertorio tecnico di tutto rispetto. Giornata ricca di emozioni anche per un altro atleta del circuito capitolino, Damiano Distante, che proprio agli sgoccioli del 2024 si prende la soddisfazione di andare a medaglia per la prima volta in carriera. L’argento conquistato alle Palme Sporting Club lo ripaga dei tanti sacrifici affrontati e dell’impegno a tratti ossessivo mostrato per tutto il corso della stagione. Anche in questo caso, la presenza al suo fianco di uno degli atleti più esperti del circuito, Marco Graziani, ha giocato un ruolo fondamentale, ma questo nulla toglie alla qualità del footvolley espresso dal ragazzo di Fiumicino. Ottiene punti ranking importanti anche un altro campione della Playfootvolley, Claudio Piergiovanni che conquista il terzo posto nonostante qualche problema di affinità col francese Subrini, arrivato dalla Corsica per l’occasione. Fuori dal podio resta la coppia composta dal duo Max e Nicole Tonetto che pagano soprattutto l’impennata generale di un movimento, quello del footvolley romano, che non consente più la minima sbavatura. Il torneo andato in scena sabato ha evidenziato i progressi di una disciplina sempre più spettacolare e competitiva.