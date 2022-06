Biles e altre vittime degli abusi di Nassar chiedono un miliardo all'Fbi

Le ginnaste e le altre vittime di Larry Nassar, l'ex medico della squadra statunitense di ginnastica, chiedono all'Fbi e al Dipartimento di Giustizia americano un miliardo di dollari di risarcimento (equivalenti a circa 931 milioni di euro) per la sottovalutazione delle accuse di molestie sessuali a carico di Nassar. Fra le ginnaste incluse nella richiesta ci sono anche la pluricampionessa olimpica Simone Biles, Aly Raisman e McKayla Maroney. Le ginnaste e le altre vittime dell'ex medico, in totale circa 90 persone, accusano l'Fbi di aver inizialmente sottovalutato le accuse, presentate la prima volta all'agenzia nel 2015, di non aver fermato Nassar, che ha continuato a lavorare. "Se l'Fbi avesse semplicemente fatto il suo lavoro, Nassar sarebbe stato fermato prima di avere la possibilità di abusare di centinaia di ragazze, inclusa me", ha detto l'ex ginnasta dell'Università del Michigan, Samantha Roy.