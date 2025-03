Frasi sessiste, il caso Facci finisce sotto inchiesta

Il nuovo assomiglia tanto al vecchio. Nel grande gioco dell’oca tra una clavetta e un nastro, siamo tornati al punto di partenza. Ancora veleni, insulti, scuse, imbarazzi . Un copione già visto che annacqua la voglia di cambiamento rimasta distillata in purezza per nemmeno 30 giorni. La data di scadenza è praticamente quella di uno yogurt. Finita la tregua olimpica, nella Federginnastica tornano a volare gli stracci. Dopo il burrascoso licenziamento della dt Emanuela Maccarani, è la volta delle intercettazioni tirate fuori con perizia tecnica e perfetto tempismo. Anticipiamo il finale della puntata andata in onda ieri: si è messa in moto la Procura generale dello Sport, che domani aprirà l’ennesimo fascicolo .

Tecchi-Facci, l'ultimo imbarazzante episodio

«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», diceva Tancredi al Principe di Salina nel romanzo Il Gattopardo. Nella realtà i protagonisti dell’ultimo imbarazzante episodio sono l’ex presidente della Fgi, Gherardo Tecchi, e un interlocutore rimasto sconosciuto fino a quando, incrociando le utenze cellulari, non gli è stato dato un nome: Andrea Facci. Attuale numero uno della Federazione, eletto lo scorso primo marzo con quasi il 99% dei voti, il più giovane dei presidenti federali con i suoi 40 anni. Le intercettazioni - riportate da Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport - risalgono al 25 novembre 2022 e sono contenute in 300 pagine a disposizione della Procura di Monza. I due dirigenti discutevano sui presunti abusi e maltrattamenti denunciati da alcune ex ginnaste, Anna Basta e Nina Corradini. La sera precedente alla conversazione telefonica un’altra atleta, Ginevra Parrini, aveva manifestato solidarietà alle ex farfalle spiegando in alcuni programmi televisivi di aver sperimentato atteggiamenti simili, scatenando il disappunto di Tecchi.

Tecchi-Facci, le frasi sessiste

«La Parrini non è mai stata una farfalla! Ha fatto venti giorni di allenamento poi più niente nemmeno con la Nazionale maggiore! È una bella fi... e le interessava farsi vedere». Qui la risposta di Facci è inequivocabile: «È una bella fi...», espressione ripetuta più volte anche ridendo, in una escalation fino al finale: «Sì sì, porchetta».

Il tono del dialogo si abbassa sempre più rapidamente verso pesanti apprezzamenti sessisti. Tecchi confutava la propria tesi contestando l’abbigliamento con cui Parrini era apparsa in tv («La prima volta in pantaloni, la terza in minigonna che le si vedeva anche il cuore. E la quarta con una maglietta che...»). Facci concordava: «Sì, tutta scollata, tutte le spalle scoperte sì sì l’ho vista».

Tecchi-Facci, aperto un fascicolo

Frasi che non passeranno inosservate. Domani la Procura generale dello Sport aprirà un fascicolo di indagine che si aggiunge ad altri già attivati sulla vicenda. Il prefetto Ugo Taucer «ha avviato una dinamica per ciò che riguarda le sue competenze», ha fatto sapere Giovanni Malagò. Il presidente del Coni non vuole «entrare nel merito della questione» ma ammette che c’è «un tema legato a opportunità, aspetti etici e mediatici. Si faranno le giuste considerazioni e valutazioni».

Insomma, nella Federazione sportiva più antica d’Italia che ha però la più alta percentuale (88%) di under18, vecchio e nuovo (mai distanti, in verità) si sono incrociati sempre più pericolosamente fino a sovrapporsi. Il binario è tornato unico. Eppure Facci è rimasto convinto: prima le scuse a Parrini, quindi la formula delle buone intenzioni: «Stiamo cercando di cambiare le cose e continueremo a farlo». Infine, però, il silenzio. Chissà cosa ne pensa il Gattopardo.