Ginnastica ritmica, si separano le strade di Raffaeli e Mancinelli: il comunicato

Mancinelli: "Grazie Sofia, avventura indimenticabile"

"Ringrazio la Federazione per questa opportunità - ha sottolineato l'allenatrice Mancinelli -. Dopo aver già creduto in me chiedendomi di lavorare con Sofia per oltre due anni, ora la Federazione mi dà la possibilità di crescere nuovi profili, in una città, Roma, che è sempre stata la mia seconda casa, dopo Fabriano. Ringrazio la società di Fabriano e specialmente Sofia per la straordinaria e indimenticabile avventura vissuta insieme, tesoro prezioso che custodirò per sempre nel cuore. Spero che al CAT vengano tante bambine e di trovare altri talenti da portare in futuro in Nazionale".