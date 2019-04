Molinari e GOLFTV insieme

MILANO - GOLFTV ha stretto un accordo con Francesco Molinari per la produzione di una serie di contenuti esclusivi che saranno trasmessi dal nuovo servizio OTT del gruppo Discovery. Gli abbonati di GOLFTV potranno seguire il grande golfista italiano come mai prima d’ora, dalla preparazione per i tornei PGA TOUR fino a contenuti esclusivi dei post-gara. Ma non finisce qui, Molinari sarà protagonista di video tutorial, dietro le quinte e molto altro ancora e condividerà con gli abbonati di GOLFTV i segreti che gli hanno permesso di vincere 10 tornei internazionali (incluso un Major) e di trascinare l’Europa al trionfo in Ryder Cup. Francesco Molinari ha commentato: «Adoro ciò che Discovery e GOLFTV stanno facendo e sono entusiasta di unirmi al team. È un momento estremamente emozionante per me e per il golf in generale, sono quindi orgoglioso di contribuire al raggiungimento della mission di GOLFTV: diventare la casa del golf in tutto il mondo. Non vedo l'ora di condividere con gli abbonati le mie sensazioni, le mie reazioni e i miei segreti: per loro sarà speciale vedermi dietro le quinte e scoprire tutto ciò che facciamo - con il mio team - per provare a vincere un torneo di golf». Come parte dell'accordo, Molinari avrà il logo di GOLFTV sulla sua borsa durante tutti i tornei. Continua il golfista italiano, numero 7 del ranking mondiale: «Guardo spesso GOLFTV e ringrazio i commentatori italiani per l’esplosione di gioia alla mia vittoria di Bay Hill. La loro passione per il golf è così contagiosa e spero che, coi miei consigli di pratica, potrò ispirare più persone a giocare a golf e guardare i più grandi tornei su GOLFTV per tutto l’anno». Francesco Molinari si aggiunge a Tiger Woods, la leggenda del golf che ha appena vinto il suo 15° Major all’Augusta Master, e alla ex-campionessa Henni Zuel tra i grandi volti di GOLFTV. GOLFTV in partnership con PGA TOUR è stato lanciato nel gennaio 2019 da Discovery in tutto il mondo. Trasmette oltre 2000 ore di live action all’anno - inclusi The Players Championship, FedExCup Playoffs e Presidents Cup - l’intero PGA TOUR, European Tour e Ladies European Tour, oltre a una vasta gamma di contenuti esclusivi on demand.