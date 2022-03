Golf, ecco "The Players" con Molinari e un montepremi record

ROMA - Il montepremi più alto della storia - quasi 20 milioni di euro, in netto aumento rispetto al 2021 - per un torneo di golf stroke play, nettamente superiore perfino a quello dei Major. Il The Players Championship, in programma dal 10 al 13 marzo a Ponte Vedra Beach, in Florida, è l'appuntamento clou del PGA Tour 2022. Che vedrà in gara anche 47 dei migliori 50 giocatori della classifica mondiale. Da Rahm a Morikawa, da Hovland a Cantlay passando anche per l'italiano Francesco Molinari, che giocherà i primi due round della competizione al fianco dell'americano Cameron Champ e dell'australiano Matt Jones. Difenderà il titolo lo statunitense Justin Thomas. Saranno assenti, per la prima volta dal 1994, sia Woods che Mickelson. Sarà ancora out per infortunio il californiano Bryson DeChambeau.