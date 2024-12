Golf, Manassero e Moresco gli azzurri negli Usa: il programma

Matteo Manassero a Benedetta Moresco saranno i due esponenti del golf azzurro, entrambi veneti, che giocheranno in America nel 2025 . Il 31enne, da numero uno del golf maschile italiano, parteciperà al Pga Tour . La 23enne di Caldogno (Vic), invece, scenderà in campo contro le regine del Lpga Tour grazie ad un cammino precedente straordinario alla Lpga Q-Series Final Qualifyng Stage.

Il cammino di Moresco verso gli Usa

La Moresco, grazie al suo 18esimo posto con 349 colpi nella Lpga Q-Series Final Qualifying Stage a Mobile, in Alabama, ha conquistato la qualificazione per il circuito femminile più importante al mondo. La giovane vicentina, che ha già giocato 10 tornei sul Lpga superando per due volte il taglio, il prossimo anno affronterà avversarie formidabili come le campionesse olimpiche Nelly Korda e Lydia Ko.