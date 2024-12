Scheffler vince l’Hero Word Challenge

L'americano Scheffler , alle Bahamas ha conquistato per il secondo anno consecutivo, l' Hero World Challenge, torneo non ufficiale del PGA Tour organizzato dalla fondazione di Tiger Woods.

La vittoria

Il numero 1 al mondo, con un totale di 263 (67 64 69 63, -25), ha dominato la scena ad Albany staccando di sei colpi il sudcoreano Tom Kim, 2/o con 269 (-19) davanti a un altro statunitense, Justin Thomas, 3/o con 270 (-18).

Dopo Woods nel 2006 e 2007 e Viktor Hovland nel 2021 e 2022, Scheffler si è distinto come terzo giocatore a centrare il back-to-back nell'evento. Il suo 63 (-9) finale, avvalorato da nove birdie, senza bogey, è stato il giro più basso nei 16 giocati in carriera dal 28enne di Ridgewood (New Jersey). Campione della FedEx Cup 2024, il leader del world ranking ha trionfato quest'anno in sette tornei prendendosi, la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi.

Scheffler,: "E' una grande sensazione, mi sento una persona fortunata. Anche quest'ultima si è rivelata una settimana importante, dove ho giocato bene e vinto. E' stato un 2024 piuttosto divertente".

E ora punta a diventare il primo golfista dopo Woods (dal 2005 al 2007) ad assicurarsi il premio di "giocatore dell'anno" sul PGA Tour per la terza volta di fila.

La conquista di Scheffler

Per Scheffler, che questo week end ha pareggiato il record del torneo, si tratta della miglior stagione in carriera e quella del 28enne è una delle migliori stagioni individuali di sempre. Solamente Tiger Woods, per ben 3 volte, è riuscito a guadagnare più punti della classifica mondiale in un anno solare.