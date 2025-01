Golf, Manassero e Molinari al torneo di San Diego

Matteo Manassero e Francesco Molinari, rispettivamente dopo il 43° posto e l'uscita al taglio nel The American Express, tornano sul PGA Tour per giocare il Farmers Insurance Open. Unico evento del massimo circuito americano in programma dal mercoledì al sabato, si disputerà da domani 22 gennaio a San Diego, in California. L'evento, in scena su due differenti percorsi del Torrey Pines Golf Course (North e South), metterà in palio 9,3 milioni di dollari, di cui 1.674.000 andranno al vincitore. A difendere il titolo conquistato nel 2024 sarà il francese Matthieu Pavon. Nel field ci sono 17 tra i migliori 50 al mondo, a partire dal giapponese Hideki Matsuyama (quarto), già campione quest'anno del The Sentry. I riflettori saranno puntati inoltre sullo svedese Ludvig Aberg (sesto), sugli americani Keegan Bradley, Sahith Theegala e Tony Finau. E ancora: sul sudcoreano Sungjae Im, sull'inglese Aaron Rai, sull'irlandese Shane Lowry e sull'australiano Jason Day, reduce dal terzo posto nel The American Express e due volte vincitore (2015 e 2018) dell'evento. Tra i past winner, con Pavon e Day, ecco inoltre Brandt Snedeker (2012 e 2016), Justin Rose (2019), Luke List (2022) e Max Homa (2023).