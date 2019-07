6/7/2019 Ippicanews

OGGI A CESENA (t, ore 21) Ore 22.35 TQQ (5ª corsa, m. 1660) Jackpot: Quarté 11.924,10 €, Quinté 3.844,07 €. Rapporto di scuderia: 6-13. Favoriti: 6-7-1-2-9. Sorprese: 10-5-4. Ore 23.20 GP Riccardo Grassi (7ª corsa, gruppo 3, 40.040 €, m. 1660): 1 Sonia (R. Legati), 2 Tamure Roc (San. Mollo), 3 Tina Turner (A. Farolfi), 4 Vernissage Grif (G. Riccio), 5 Peace of Mind (A. Guzzinati), 6 Deimos Racing (E. Bellei), 7 Victor Chuc Sm (M. Minopoli jr), 8 Uragano Trebì (R. Vecchione), 9 Very Joy (G. Di Nardo), 10 Tantalio (A. Greppi), 11 Toscarella (M. Cheli). Favoriti: Sonia, Peace of Mind, Uragano Trebì. Tv: diretta UnireSat.

OGGI - Corse anche a Tagliacozzo (g, 17), Napoli (t, 19.30), Varese (g, 20.05), Montecatini (t, 20.50). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Cesena: Tris 2-12-9, 2.067,19 € per 20 vincitori, quota con rit. (n. 2) 102,75 €; Quarté 2-12-9-7, n.v; Quinté 2-12-9-7-1, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Maisons Laffitte successo in listed per “Botti France” (20 vittorie nel 2019) con la 3 anni Rose Flower (nella foto). Figlia di Dabirsim, allevata in Germania, Rose Flower era alla quarta uscita in carriera: nelle tre precedenti era in comproprietà tra Thomas Whitehead e Alessandro e Giuseppe Botti. Con Alexis Badel s’è imposta per una lunghezza abbondante alla quota di oltre 26/1 nel Prix Amandine (listed, 55.000 €, m. 1400). Nel convegno anche una vittoria per Cristian Demuro (73). Domani a Deauville ben undici avversari per Pure Zen, la 3 anni allenata da Gianluca Bietolini, nel Prix Jean Prat (gruppo 1, 400.000 €, m. 1400): tra loro anche l’inglese Too Darn Hot con Lanfranco Dettori. Nel trotto, oggi a Enghien quattro italiani in gruppo 3: Aramis Bar correrà però da... svedese, è stato infatti acquistato da un team che fa capo all’ex giocatore di hockey Peter Forsberg e l’ha affidato in allenamento a Bjorn Goop (sarà guidato da Franck Nivard). Ieri galoppo a Maisons Laffitte: reclamare (16.000 €, m. 1600) 2. Gran Pierino (ricomprato per 14.777 €); reclamare (16.000 €, m. 1000) 7. Black Morning; reclamare (16.000 €, m. 1600) 2. Admiral Thrawn (reclamato per 12.426 €), 3. Gilyana (reclamata per 8.800 €), 5. Bonifacio; (23.000 €, m. 2100) 9. Zighidi; Prix Amandine (listed, 55.000 €, m. 1400) 1. Rose Flower (prop. e allen. A. e G. Botti). Ieri trotto a Cabourg: course C (32.000 €, m. 2750) Dear Lover rp. Oggi trotto a Enghien: Prix de la Manche (gruppo 3, 80.000 €, m. 2875) Tinamo Jet; Prix de Berlin (gruppo 3, 70.000 €, m. 2875) Amornero Roc, Admiral Effe, Alcide Roc, Aramis Bar; course E (42.000 €, m. 2250, montato) Terribile Gso. Oggi galoppo a Clairefontaine: reclamare (27.000 €, m. 1400) Stelvio, Soliers; maiden (27.000 €, m. 1400) Donzelly; maiden (25.000 €, m. 2400) East Star; reclamare (16.000 €, m. 2400) Classic Joy; handicap (23.000 €, m. 2900) Controvento.

GERMANIA - Continua la risalita di Marco Casamento nella classifica fantini in Germania: ieri ad Amburgo il palermitano ha ottenuto una doppietta da quasi 30/1 con Brown Beauty e Casinomaster, adesso sono 23 le vittorie tedesche nel 2019 ed è quinto dietro Bauyrzhan Murzabayev (44), Maxim Pecheur (41), Miki Cadeddu e Jozef Bojko (24).

INGHILTERRA - Sette avversari oggi a Sandown al rientro stagionale per Enable nelle Eclipse Stakes (gruppo 1, 750.000 lst, m. 2000), corsa in passato vinta soltanto da due femmine: Pebbles (1985) e Kooyonga (1992). Scommesse e Tv anche in Italia.

VARENNE - L’associazione “La Figlia del Capitano”, che dal 2003 si è resa protagonista di numerose iniziative legate a Varenne, ha sottoposto all’attenzione del sindaco di Vigone, Luciano Abate, l’idea di una nuova denominazione del Comune in ”Vigone Varenne”, in omaggio alla lunga permanenza del campione nella località piemontese. Il cavallo a breve verrà trasferito nell’Equicenter di Monteleone, in Lombardia.