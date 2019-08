2/8/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 22.30 TQQ a Treviso (t, 5ª corsa, m. 2060-2080-2100) Favoriti: 14-13-10-4-11. Sorprese: 15-8-1. Inizio convegno alle 20.25. Corse anche a Follonica (g, 17.30), Sassari (g, 20.45), Cesena (t, 21.10). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Montecatini: Tris 15-3-4, 1.345,71 € per 28 vincitori; Quarté 15-3-4-2, 3.167,49 € per 3 vincitori; Quinté 15-3-4-2-9, 1.891,97 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Clairefontaine un Quinté... all’italiana, con la 5 anni Song of Life impostasi al fotofinish a oltre 10 contro 1. Vincitrice della terza corsa consecutiva per la famiglia Marcialis (proprietà di Elisabetta e allenamento di Andrea, questo alla 37ª vittoria nel 2019), stavolta aveva in sella Cristian Demuro (86), micidiale nel finish all’esterno di Wyck Hall. Ieri galoppo a Clairefontaine: handicap (52.000 €, m. 1400) 1. Song of Life (C. Demuro; prop. E. Marcialis; allen. And. Marcialis); handicap (23.000 €, m. 1400) 17. Into The Sound.

INGHILTERRA - C’è voluta una giapponese per negare l’ennesimo gruppo 1 a Lanfranco Dettori (sarebbe stato il 12º in 63 giorni). Frankie ieri a Goodwood è andato vicinissimo a conquistare anche le Nassau Stakes (gruppo 1, 590.220 lst, m. 2000) con Mehdaayih, ma a ridosso del traguardo è stato appunto volato da Oisin Murphy con Deirdre, che l’ha lasciato a una lunghezza e un quarto. La favorita Hermosa è finita ultima, lontana e rallentata, dopo aver invano cercato di attaccare Mehdaayih lungo il percorso. Si tratta del secondo successo di sempre di un cavallo giapponese nelle corse britanniche: prima di Deirdre, c’era stato solo quello di Agnes World a Newmarket nella July Cup dell’ormai lontano 2000. Nel pomeriggio di Goodwood tuttavia ha tenuto banco soprattutto l’exploit della 18enne studentessa Khadijah Mellah (nella foto), che in sella a Haverland s’è imposta al fotofinish nella Magnolia Cup, tradizionale appuntamento di beneficenza riservato a jockette non professioniste sui 1100 metri in pista dritta. Khadijah ha fatto notizia perché è la prima musulmana a montare in corsa in Gran Bretagna con l’hijab portato sotto il casco. Fino a maggio non era mai stata in sella a un purosangue: la sua impresa di ieri sarà il lieto fine di un cortometraggio dal titolo “Riding A Dream”, in attesa di ritrovarla magari come fantina professionista.

DANIMARCA - Oggi e domani Europeo amazzoni con Elena Villani, che nella prima giornata a Odense guiderà Belle Ami Butcher con il 10 e Royal Simoni con il 2, sempre sui 2140 metri, e nella seconda a Billund invece Ecupos Charlie con il 9 e Buzz Logstrup con il 2, sempre sui 1900 metri.

SVEZIA - Nuovi problemi per il team Gocciadoro in Svezia: Jon Walter Pedersen, responsabile tecnico dell’ippodromo di Aby, ha dichiarato che Vitruvio non sarà invitato all’Aby Stora Pris (gruppo 1, 2.000.000 sek, m. 3140) del 10 agosto, prossimo obiettivo del recente vincitore di Oslo Grand Prix e Ulf Thoresens Minnelop. Il mancato invito è stato motivato in modo vago da Pedersen al sito svedese TravRonden: «So che è in corso un’indagine relativa al suo allenatore, sulla quale non posso aggiungere altro se non che è legata ad Aby». A sua volta, Svensk Travsport ha dichiarato che non rilascia commenti o informazioni su procedimenti in corso. Tuttavia, da fonti italiane vicine al team di Noceto, pare che l'indagine riguarderebbe un integratore utilizzato dai Gocciadoro. Se Vitruvio davvero non ricevesse l'invito per lo Stora Pris, si tratterebbe dell'ennesimo sopruso svedese ai danni del trotto italiano e in particolare dei Gocciadoro, in assenza di fatti certi che giustifichino una decisione del genere. A titolo di cronaca, va ricordato che in questa "campagna di Scandinavia” i "gialli” il 27 aprile realizzarono un triplo ad Aby con Visa As, Varietà Luis e Vincerò Gar, tutti sottoposti a controllo antidoping. Intanto ieri proprio ad Aby dopo quasi nove mesi di digiunio ritorno al successo per la 6 anni Una Blessed.

Ieri trotto ad Aby: The Red Mile (246.500 sek, m. 1609) 2. Tango Negro; Fordel Ston (82.500 sek, m. 1640) 1. Una Blessed (prop. California Trab & Immobilien GmbH) 11.0. Ieri trotto a Solvalla: Spårtrappa (90.500 sek, m. 2140) 11. Armando Ido 15.1.