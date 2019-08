18/8/2019 Ippicanews

OGGI A MONTEGIORGIO (t, ore 18) Ore 21.45 GP Marche (8ª corsa, gruppo 3, 40.040 €, m. 1600): 1 All Wise As (E. Bellei), 2 Angiolina Op (A. Di Nardo), 3 Akela Pal Ferm (R. Vecchione), 4 Argentovivo (M. Minopoli jr), 5 Alessandro Bar (D. Battistini), 6 Americio Jet (G. Di Nardo), 7 Anita Roc (R. Andreghetti), 8 Alcatraz Stecca (Gp. Minnucci), 9 Axel degli Ulivi (V. Luongo), 10 Ari Lest (A. Gocciadoro), 11 Amia Chuck Sm (M. Di Nicola), 12 Apocalypse Erre (D. Angeletti). Favoriti: Argento Vivo, All Wise As, Alcatraz Stecca. Ore 23 GP Basilio Mattii-finale CIGT (10ª corsa, gruppo 3, 40.040 €, m. 1600): 1 Vegas Cloudlet (E. Loccisano), 2 Raissa Sere (D. Cangiano), 3 Saphire Horse (D. Battistini), 4 Bandit Hornline (G. Di Nardo), 5 Tornado Spritz (E. Bellei), 6 Venanzo Jet (R. Tamburrano), 7 Victor Chuc Sm (R. Vecchione), 8 Peace of Mind (A. Gocciadoro), 9 Vincent Zs (A. Di Nardo), 10 Tamure Roc (R. Andreghetti). Favoriti: Tamure Roc, Peace of Mind, Venanzo Jet. Tv: diretta UnireSat.

OGGI - Ore 22 TQQ a Casarano (t, 7ª corsa, m. 1600) Favoriti: 5-4-7-1-6. Sorprese: 12-14-10. Inizio convegno alle 18.45. Corse anche a Merano (ost/g, 15), Tagliacozzo (g, 16.15). Tv: diretta UnireSat.

IERI - Con i primi sei cavalli segnalati, il nostro pronostico di ieri ha indicato il Quinté vincente per il trotto a Montegiorgio. TQQ a Montegiorgio: Tris 2-15-1, 53,46 € per 482 vincitori; Quarté 2-15-1-13, 113,23 € per 65 vincitori; Quinté 2-15-1-13-4, 378,66 € per 10 vincitori.

FRANCIA - Nel trotto, a Les Sables d’Olonne seconda vittoria consecutiva per il 4 anni Fleuron de Padd, al record in carriera di 1.16.4, con Mattia Monaco in triplice ruolo di driver, allenatore e proprietario. Nel galoppo, a Vichy un doppio da oltre 17 contro 1 per Gabriele Congiu (10 vittorie nel 2019), in handicap con Moni e reclamare con Synchrone.

Ieri trotto a Vincennes: Prix Pierre Plazen (gruppo 3, 100.000 €, m. 2700) 5. Guillermo Sport 15.1, 7. Aston Bar 15.4. Ieri trotto a Les Sables d’Olonne: course F (14.000 €, m. 2650) 1. Fleuron de Padd (M. Monaco; prop. e allen. M. Monaco) 16.4. Ieri trotto a Cagnes sur Mer: course C (25.000 €, m. 2925) Gold Piquenard rp. Ieri galoppo a Vichy: handicap (20.000 €, m. 1400) 4. Night of the Opera; condizionata (27.000 €, m. 1000) 5. Jayadeeva. Oggi galoppo a Deauville: maiden (27.000 €, m. 1200) Vinyl Track. Oggi galoppo a Pompadour: reclamare (10.000 €, m. 1200 sabbia) La Zisa, Capo Falcone, Hook. Oggi trotto a Le Mont Saint Michel: course D (30.000 €, m. 2000) Acrobate.

SVEZIA - Altre due vittorie per il team Gocciadoro, ieri a Orebro a segno prima Volnik du Kras in 1.12.3 (nella foto) e poi con Zelante Op in 1.14.8, entrambi sui 2100 metri con Pietro Gubellini in sulky: salgono così a 32 i successi nella “campagna di Scandinavia” (25 in Svezia). Invece Alaska Dany ha rinunciato al gruppo 1 sul miglio, in cui avrebbe dovuto avviarsi con un scomodo 7, ed è già tornata in Italia, per puntare alle Oaks.

Ieri trotto a Orebro: STL Bronsdivisionen, Forsok 2 (256.500 sek, m. 2140) 10. Zaire Wise As 14.6; E3 Final - Ston (gruppo 1, 2.000.000 sek, m. 1609) non ha corso Alaska Dany; STL Gulddivisionen, Forsok 2 (409.500 sek, m. 2100) 1. Volnik du Kras (prop. G. Vessichelli; allen. A. Gocciadoro) 12.3; STL Silverdivisionen, Forsok 2 (306.500 sek, m. 2609) 5. Vienvia Font 14.3, 9. Vaprio 14.6; Fyraaringslopp - Spartrappa (81.400 sek, m. 2100) 1. Zelante Op (P. Gubellini; prop. R. Iavarone; allen. A. Gocciadoro) 14.8.

GERMANIA - Ieri a Mulheim una vittoria per Marco Casamento (34 nel 2019), con Haylah in handicap a oltre 13 contro 1.