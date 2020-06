6/6/2020 Ippicanews

Oggi a Milano ci sarà il debutto di Gerald Mosse da... italiano, con prime monte riservate a Bruno Grizzetti e seconde alla Scuderia Incolinx (il suo agente, contrariamente alla scelta iniziale di Pinuccio Gentilini, sarà Stefano Pugliese). Undici gli ingaggi del fantino francese nel weekend a San Siro: cinque oggi e sei domani, quando in particolare sarà in sella a Brasilian Man nel Premio Ambrosiano (gruppo 3, 71.500 €, m. 2000 p.g.) per la Incolinx. Nel convegno domenicale, da segnalare anche il rientro stagionale di Out of Time in listed sul miglio. Ultima notazione sulle corse milanesi: la Germania non consente al momento la partecipazione dei cavalli esteri alle sue corse, intanto però quattro dei suoi saranno in pista a San Siro tra oggi e domani.

Intanto va registrato un nuovo atto nel braccio di ferro che da quattro mesi si è innescato tra Snaitech, proprietaria di San Siro, e gli operatori ippici del galoppo che utilizzano il centro di allenamento di Trenno. La società ha rinnovato l’invito alla sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi entro il 20 giugno, altrimenti in caso contrario sarà costretta a programmare la chiusura dello stesso. L’Anag, l’associazione degli allenatori, ha sollecitato l’intervento e una presa di posizione sull’argomento da parte del Mipaaf.

OGGI - Ore 19 TQQ a Milano (g, 9ª corsa, m. 1600 p.c.) Favoriti: 6-10-7-1-5. Sorprese: 9-3-12. Inizio convegno alle 13.40. Corse anche a Civitanova Marche (t, 15.10), Montecatini (t, 15.30), Siracusa (g, 15.55). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Modena: Tris 5-3-8, 33,98 € per 145 vincitori; Quarté 5-3-8-11, 111,67 € per 37 vincitori; Quinté 5-3-8-11-2, 1.908,83 € per 2 vincitori.

FRANCIA - Nel galoppo, dopo l’impressionante rientro del 14 maggio in listed a Longchamp, Gianluca Bietolini oggi a Lione ripropone la 4 anni Grand Glory nel Prix Corrida (gruppo 2, 90.000 €, m. 2100), nel quale sarà favorita contro cinque avversarie. Ieri a Angers una vittoria per Cristian Demuro (34 nel 2020), con Ayaad in condizionata. Nel trotto, ieri a Rouen Mauquenchy un successo italiano con Grand Art, che peraltro aveva in sulky Gabriele Gelormini (31). Oggi Vipera Killer Gar e Very Joy contro Cleangame & c. in gruppo 2 a Laval.

Ieri trotto a Rouen Mauquenchy: course C (37.000 €, m. 2150) 1. Grand Art (Prop. Scud. Rita) 12.4; Prix de Gien (gruppo 3, 60.000 €, m. 2850) Barolo Roc rp. Ieri trotto a Nantes: course E (23.000 €, m. 3000-3025) Dear Lover rp. Ieri trotto a Chartres: course E (16.000 €, m. 2800-2825) 6. Folklore de Bomo 18.5. Ieri galoppo ad Angers: handicap (19.000 €, m. 1600) 4. Devil’s Boy, Palmina. Oggi trotto a Laval: Prix Chambon P (gruppo 2, 85.000 €, m. 2875) Very Joy, Vipera Killer Gar. Oggi galoppo a Lione: handicap (15.000 €, m. 2200) Stelvio. Oggi galoppo a Le Mans: handicap (19.000 €, m. 1400) Free Horse; reclamare (19.000 €, m. 2300) Balannjar.

SVEZIA - Ieri a Arjang esordio vincente in Svezia per la 5 anni Zosima Mag, ennesimo “arrivo” italiano nelle scuderie di Bjorn Goop, con una retta d'arrivo in crescendo. Oggi anche Une Etoile Gar a Ostersund in gruppo 2 contro Campo Bahia & c.

Ieri trotto a Arjang: Stolopp (75.700 sek, m. 2140-2160) 1. Zosima Mag (prop. Bet In The Dark srl) 15.0; (65.000 sek, m. 2140-2160) Zucchero Roc rp. Oggi trotto a Ostersund: Jämtlands Stora Pris (gruppo 2, 955.000 sek, m. 2140) Une Etoile Gar.

INGHILTERRA - Ieri a Newmarket la Coronation Cup (gruppo 1, 375.000 lst, m. 2410) è stata vinta da Ghaiyyath con un intangibile percorso di testa, secondo Anthony Van Dyck a 2 lunghezze e Lanfranco Dettori terzo con Stradivarius ad altre 3 (nella foto). Oggi le 2000 Ghinee (gruppo 1, 500.000 lst, m. 1600), con l’imbattuto Pinatubo sfidato da una quartetto del Coolmore, con Frankie in sella a Wichita. A proposito di Dettori, ieri dopo quasi 8 anni è tornato a indossare la giubba di Godolphin che fino al “divorzio” dell’ottobre 2021 era stata la sua storica scuderia per ben 18 anni: con Lord Tennyson si è piazzato secondo in una listed.

STATI UNITI - Patrick Biancone ha cambiato programma per il suo Sole Volante: niente Belmont Stakes del 20 giugno ma Blue Grass Stakes dell’11 luglio, a Keeneland. Svanisce così per ora per Luca Panici, jockey del 3 anni, di diventare il primo italiano a montare in una delle classiche della Triple Crown del galoppo Usa. Ieri a Santa Anita una vittoria per Umberto Rispoli (44 nel 2020), con Tartini in una "claming”.