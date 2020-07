5/7/2020 Ippicanews

OGGI A MONTEGIORGIO (t, ore 18.50) Ore 21.15 GP Marche femmine (6ª corsa, gruppo 3, 50.050 €, m. 1600) Favorite: Bonneville Gifont, Bahamia, Bica Dl. Ore 21.40 GP Marche maschi (7ª corsa, gruppo 3, 50.050 €, m. 1600): 1 Boltigeur Erre (Gp. Minnucci), 2 Billy Pan (E. Bacalini), 3 Bellini Grif (A. Velotti), 4 Boys Stecca (A. Gocciadoro), 5 Belzebù Jet (V. Luongo), 6 Bramante Ors (A. Di Nardo), 7 Bluez (G.P. Maisto), 8 Brioss (U. Di Vincenzo), 9 Bleff Dipa (R. Vecchione), 10 Blasco Real (L. Baldi), 11 Barone Gas (M. Cheli), 12 Baresi Effe (M. Volpato). Favoriti: Boltigeur Erre, Boys Stecca, Belzebù Jet. Tv: diretta UnireSat.

OGGI - Corse anche a Roma (g, 15.40), Merano (ost/g, 15.55), Modena (t, 20.05). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Milano: Tris 11-2-4, 189,81 € per 127 vincitori; Quarté 11-2-4-1, 304,39 € per 22 vincitori; Quinté 11-2-4-1-10, 3.514,90 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Nel galoppo, a Chantilly oggi Cristian Demuro sarà in sella a Port Guillaume nel Jockey Club e Raabihah nel Diane. Ieri un ordine d’arrivo davvero particolare, in una reclamare a Dieppe: non solo alla terza uscita in carriera, dopo due terzi posti, è andata a segno L’Aida (13ª vittoria del 2020 per “Botti France”), ma tutto il marcatore della corsa (nella foto) è stato occupato da altre 2 anni interamente o in parte di proprietà italiana! In un’altra reclamare, con Fine Wine, 28ª vittoria per Andrea Marcialis: anche qui accoppiata di portacolori italiani (la vincitrice appartiene per il 25% proprio all’allenatore). Nel convegno un doppio per Antonio Orani (14), con Wetrov in condizionata e con Casive a quasi 39/1 in handicap. Nel trotto, ieri a Enghien in gruppo 3 solo quinto Brand Roc, che in retta ha pagato lo sforzo in corsia esterna sulla salita per portarsi ai fianchi della battistrada e poi vincitrice Havanaise. A Segré invece vittoria da allenatore (10 nel 2020) e guidatore (3) per Mattia Monaco, con Gold de Padd in una “course F” sull’erba. Oggi Violetto Jet tra gli avversari di Bold Eagle in gruppo 2 a La Capelle.

Ieri trotto a Enghien: Prix de Berlin (gruppo 3, 60.000 €, m. 2875) 5. Brand Roc 17.4. Ieri galoppo a Dieppe: handicap (19.000 €, m. 2200) 2. Nonna Lisa; reclamare (17.000 €, m. 1400) 1. L’Aida (prop. Haras du Grand Lys; allen. Ales. e G. Botti; reclamata per 16.999), 2. Mademoiselle Lira (ricomprata per 17.009 €), 3. Pop Art (ricomprata per 15.200 €), 4. Bautista (ricomprata per 18.111 €), 7. Teagra; reclamare (17.000 €, m. 1100) 1. Fine Wine (prop. And. Marcialis 25%; allen. And. Marcialis; reclamata per 20.111 €), 2. Gallya. Ieri galoppo a Marsiglia: reclamare (11.000 €, m. 2000) 2. Maidomo; handicap (16.000 €, m. 1500) Constantino. Oggi trotto a La Capelle: Prix de la Communaute de Communes (gruppo 2, 75.000 €, m. 1609) Violetto Jet. Oggi galoppo a Chantilly: handicap (34.000 €, m. 1400) Marly; handicap (40.000 €, m. 1600) Sandyssime; handicap (19.000 €, m. 1800) Disincanto, Jeux de Prestige. Oggi galoppo a Aix les Bains: reclamare (12.000 €, m. 1800) Abbello; handicap (16.000 €, m. 1800) Light of Cristo. Oggi galoppo/ostacoli a Vittel: maiden (12.000 €, m. 1300) Tofane; condizionata (16.000 €, m. 3300 siepi) Miss Cercy, Hasta Luego Elipe; condizionata (16.000 €, m. 4200 steeple) Temperament. Oggi ostacoli a Orleans: condizionata (12.000 €, m. 3600 steeple) Andoins.

SVEZIA - Ieri a Halmstad, su una pista zuppa di pioggia, seconda vittoria consecutiva per il 7 anni Unocisdue Gnafà: uno dei tanti italiani ormai in training da Bjorn Goop, ha ancora migliorato il “personale” portandolo a 1.11.7 sulla media distanza. Sfortunato invece il tentativo di Stepping Spaceboy nell’STL Gulddivisionen-STL Open: rimasto scoperto dopo 500 metri quando Cyber Lane ha trovato posto in corda, sull’ultima curva stava cercando di tenere il passo del leader Velvet Gio ma dall’esterno è stato sacrificato da Ghazi B.R. (Christoffer Eriksson appiedato per 3 giornate e multato di 3.000 corone) e costretto alla rottura. A proposito dei portacolori della Scuderia Santese, confermata la partecipazione di Cokstile all’Abergs Memorial (gruppo 1, 3.109.000 sek, m. 1609) del 28 luglio a Jagersro. Stepping Spaceboy è destinato invece all’Arjangs Stora Sprinterlopp (gruppo 2, 1.015.000 sek, m. 1640) dell’11 luglio a Arjang. I due verranno poi trasferiti in Italia, seguiti da un uomo di Wim Paal, nel centro di allenamento toscano di Gennaro Casillo. Da Paal è stato intanto trasferito Zenith Lb, che in Svezia ha ottenuto 3 vittorie in 5 corse allenato da Magnus Dahlen e che nell’ultimo mese era stato affidato a Eriksson.

Ieri trotto a Halmstad: STL Klass I, Försök 3 (227.000 sek, m. 2140) 1. Unoicsdue Gnafò (prop. Gnafà srl) 11.7; STL Silverdivisionen, Försök 2 (256.500 sek, m. 1640) 10. Zecchinodoro Fks 12.6; STL Diamantstoet, Försök 2 (227.000 sek, m. 2640) 10. Aura Rl 15.5; STL Gulddivisionen-STL Open, försök 4 (409.500 sek, m. 2140) Stepping Spaceboy rp; STL Bronsdivisionen, Försök 3 (227.000 sek, m. 2140) 5. Zio Tom Jet 12.7.

NORVEGIA - Oggi trotto a Jarlsberg: Ulf Thoresen Grand International (gruppo 1, 505.000 nok, m. 2100) Zarenne Fas. Scommesse anche in Italia e diretta Tv su Unire Sat alle ore 17.20.

SPAGNA - Trasferta spagnola per Pierantonio Convertino, che oggi alla Zarzuela in quattro delle cinque corse monterà cavalli allenati dal team Augelli-Tellini e da un altro allenatore locale. Oggi galoppo a Madrid: handicap (8.500 €, m. 2100) Drover, Nice To Meet You; GP C. Carudel (30.600 €, m. 1800) Elamirr.

GERMANIA - Il 45enne fantino Filip Minarik, impegnato in sella a Dusky Dance, è stato protagonista di una grave caduta venerdì all'ultima corsa a Mannheim: s'è fratturato una caviglia (operazione riuscita) ed è tenuto in coma farmacologico, con condizioni definite ieri stabile dai medici (aveva perso conoscenza nell'incidente).

STATI UNITI - Ieri a Gulfstream Park, con Brewmeister in una “maiden special weight”, ritorno al successo per Luca Panici (17 vittorie nel 2020): mancava dal “winner circle” dal successo del 10 giugno con Sole Volante.