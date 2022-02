Cresus, 3 su 3 con gruppo 3

IERI - TQQ a Pisa: Tris 11-8-16, 4.950,55 € per 6 vincitori; Quarté 11-8-16-1, n.v.; Quinté 11-8-16-1-3, n.v.

FRANCIA - Nel trotto tre su tre a Vincennes per Cresus di Poggio, che stavolta con Jean Michel Bazire è andato a segno da favorito in gruppo 3 nell’Orthez (nella foto): passato in testa nel tratto piano, il Muscle Hill della Mistero ha proseguito a ritmo comodo sulla salita e in retta d’arrivo ha allungato controllando gli avversari tra i quali l’altro portacolori italiano Instinct d’Am, che ne aveva tenuto la scia, ha perso il secondo posto in foto stretta da Inmarosa. «Sulla carta non era una corsa così facile - il commento di JMB - È un cavallo senza particolari difetti, adesso merita un po' di riposo». Nel galoppo ieri a Cagnes sur Mer un doppio da 14/1 per Cristian Demuro (19 vittorie nel 2022), con Rose Premium in una condizionata classe 1 in cui ha ben debuttato il “gigliosardo” Nepente, quarto dopo valido e non semplice recupero dalla coda del drappello in retta d’arrivo, e con Ectot in un'altra condizionata.

Ieri trotto a Vincennes: course D (39.000 €, m. 2100) 4. Hegemonico 12.9; Prix d’Orthez (gruppo 3, 90.000 €, m. 2850) 1. Cresus di Poggio 14.2, 3. Instinct d’Am 14.3, 7. Coco Chanel Effe 14.8, 11. Collier 15.4, 12. Caio Titus Bond 17.6, Cocis Mp rp; course D (44.000 €, m. 2850) 3. A Wonder Bi 14.4, 4. Ariel Grif 14.5, 5. Allegra Wf 14.6, 6. Adeline 14.7, A Sexygirl Par rp; course D (57.000 €, m. 2700) 8. Volnik du Kras 14.0. Ieri galoppo a Cagnes sur Mer: reclamare (15.000 €, GR e amazzoni, m. 2400 aw) 5. Malpaga; condizionata (30.000 €, m. 1300 aw) 4. Nepente; maiden (23.000 €, m. 1600 aw) 7. Tartuffe; maiden (23.000 €, m. 1600 aw) ferm. Diosa Amada (infortunio a metà retta d’arrivo). Oggi galoppo a Pornichet La Baule: maiden (19.000 €, m. 1700 aw) Domina; reclamare (12.000 €, m. 1700 aw) Easy Skanking; condizionata (15.000 €, m. 2400 aw) Girly Pearl. Oggi trotto a Vincennes: course D (44.000 €, m. 2850) Zadig del Ronco.

SVIZZERA - L’avventura di Lyrical a Sankt Moritz sulla neve è durata il tempo della sgabbiata: nel GP (100.000 chf, m. 2000) la grigia si è inginocchiata e Sergio Urru è scivolato a terra («È andata bene, giusto un buco sul polpaccio perché la cavalli mi è passata sopra con un posteriore»), la corsa è stata vinta dallo spagnolo Furioso sull’inglese Mordred e sul tedesco Nubius. Ottavo con Jacksun, Federico Bossa è finito ottavo anche con Tselena nell’altro ingaggio di giornata. Nel trotto un terzo e un quinto posto per Loris Ferro con Daisy de la Vallée e Cousin Hub, Andrea Guzzinati quarto con Sonny Club.

SPAGNA - Continua il buon momento dei cavalli allenati da Max Tellini e Michela Augelli (3 vittorie nel 2022) e in particolare di Elamirr: il 6 anni da Exceed and Excel, un ex Godolphin del quale Patrizia Testa è comproprietaria al 50% con la Umami, ieri a Siviglia ha ottenuto il terzo successo nelle tre corse disputate nel 2022.

Ieri galoppo a Siviglia: handicap (6.800 €, m. 1500 sabbia) 1. Elamirr, 5. Costa Esmeralda; handicap (6.800 €, GR e amazzoni, m. 2000 sabbia) 4. Americanism; handicap (6.800 €, m. 1900 sabbia) 5. Cover Drive; handicap (5.950 €, m. 1900 sabbia) 5. Drover.

GERMANIA - Ieri a Dortmund un doppio da quasi 18/1 per Tommaso Scardino (3 vittorie nel 2022) con Zambala e Golden April, entrambi in handicap, e una vittoria per Miki Cadeddu (3) con Music Is Her Name, in handicap.

GIAPPONE - A Tokyo nel week-end quattro vittorie per Mirco Demuro (15 nel 2022): sabato un doppio da 24/1 con Vaisravana nelle Kintei Stakes e Kitano Impact in una allowance special weight, ieri un altro doppio ma da appena 6/1 con i favoriti Back Screen in maiden e Nordiys nell’Oshima Tokubetsu. Sabato, sempre a Tokyo, in una maiden sui 1400 successo della 3 anni Erika Collect: figlia della vincitrice classica italiana Cherry Collect (Regina Elena e Oaks 2012), con padre Heart’s Cry, si era piazzata quarta e terza nelle precedenti uscite.

EMIRATI ARABI - Ieri a Meydan una vittoria per Antonio Fresu (46 nella stagione), da outsider con Al Madahr in handicap.

STATI UNITI - Ieri una vittoria per Luca Panici (6 nel 2022) a Gulfstream Park, con Keen Kingdom in una maiden claiming, e una per Umberto Rispoli (12) a Santa Anita, con Really Big News, in una maiden special weight.

INGHILTERRA - «Non è una medicina che la guarirà dal Covid, ma spero che questa vittoria le abbia regalato un sorriso»: così Nicky Henderson, uno degli allenatori “reali”, ieri a Newbury ha commentato il successo del 5 anni Kincardine, ostacolista appartenente a S.M. Elisabetta II, che in giornata è risultata positiva al virus.

NAPOLI - Un grave episodio ha colpito la Ippodromi Partenopei: nella notte tra sabato e ieri ad Agnano sono stati trafugati quasi due km di cavi di rame dell’impianto di illuminazione del galoppo. Non sarà possibile la sostituzione in tempi brevi e di conseguenza verranno anticipati gli orari dei prossimi convegni, in modo da concludere le corse con la luce naturale.