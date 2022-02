Ampia, un quarto che va stretto

Ancora una vittoria in famiglia, nel trittico delle grandi classiche parigine a Vincennes. Dopo l’Amerique di Davidson du Pont con Nicolas Bazire in sulky per la giubba del nonno Jean Yves Rayon, ecco il Paris di Diable de Vauvert allenato da Bertrand Le Beller e guidato dal fratello Tony (con il nuovo record della maratona: 1.13.3, precedente 1.13.5 Up and Quick nel 2015). Una corsa con enormi rimpianti per il quarto posto di Ampia Mede Sm, chiusa in prigione ancora alla scurvata finale (quarta in corda a conclusione dei tanti avvicendamenti alla testa del gruppo) e alla fine sgabbiata di prepotenza ma troppo tardi per salire sul podio della maratona sulla carbonella parigina, in cui peraltro era stata appoggiatissima al PMU, tanto da chiudere netta favorita a 2,40 contro il 3,90 di Galius.