Roma Champions Day, Max Allegri punta al Lydia Tesio e al Ribot

Roma Champions Day, le gare

La selezione sarà elevatissima e offrirà straordinari spunti di interesse grazie alle prove riservate ai cavalli di tre anni, alle sole femmine e agli anziani, con distanze che andranno dai 1000 metri fino ai 2800. Tutte corse con una loro personalissima storia che coincide con quella del galoppo italiano al massimo livello. Partiamo dalla corsa dedicata alla grande signora dell’ippica, il Premio Lydia Tesio Bet365Scores.it, quinta corsa alle 16.45 ed anche seconda tris. Il suo conio è naturalmente recente, Donna Lydia è scomparsa nella seconda metà degli anni '60 e subito venne il premio a lei intitolato. La prima vincitrice fu Atala nel ’68, seguita negli anni da Croda Rossa, Ciacoleta, Dudinka, Orsa Maggiore, Grande Nube, Giustizia, Azzurrina, Marmolada, Miss Secreto, Lara’s Idea, Grey Way, Zomaradah, fino alle ultime tre laureate che sono state Sopran Basilea, Romagna Mia e La Gite. L’edizione numero 24 vedrà al via 10 protagoniste. Il fronte interno segnala le prime tre del fresco Verziere–Aldo Cirla sui 2000, gruppo tre: si tratta di Sioux Life, Sun Never Set (apprezzatissima cavalla della scuderia Alma Racing dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri) e Tomiko, laureata di Oaks. Quindi Nonna Wanda, Incantatrice, e ben cinque ospiti straniere in cerca di vittoria in cerca di gloria a Capannelle: Calmly è al rientro, poi Isfand, Je Zous, Sea The Lady e Sound Angela.Grande attesa anche per l’altra corsa di gruppo II (terza di giornata, alle ore 15.25), il Premio Roma Italian Champion. In prima fila Flag’s Up che rimette in palio il suo titolo contro altri 8 sfidanti, tra i quali proprio i due che lo hanno seguito sul palo esattamente un anno fa, ovvero Petit Marin e Angel’s Trumpet. I tre stavolta troveranno sulla loro strada avversari importanti come il ben noto See Hector, Woodchuck e Westminster Moon. Riflettori puntati sulla prelibata novità di giornata che risponde al nome di Trustyourinstinct (l’inviato di Joseph O’Brien fresco di affermazione a Leopardstown in gruppo III che gli ha fruttato un 112 di valutazione del Racing Post), senza dimenticare il cresciuto Alburno e Wind Fire Storm.La terza pattern di giornata è il Premio Ribot Memorial Loreto Luciani, quarta corsa alle 16.00, che nel suo ricco albo d’oro vanta i nomi recenti di Misil, Altieri, Ramonti, Distant Way, Pressing, Worthadd, Karperski, Cantocorale. Una sola ospite tra gli 8 al via, ma straordinaria, la tre anni Three Havanas. Tra i nostri portacolori, in prima fila Mr Darcy, altro cavallo della scuderia Alma Racing di Max Allegri e annunciato in forma smagliante, ma anche Amabile, Eternal Love, Some Respect, Melfi (laureato di Parioli), Mangiafuoco e Iwanovich.

Sport e tradizione a Capannelle

La giornata si aprirà con il Premio Buontalenta Memorial Giuseppe Valiani, alle ore 14.05, il miglio rosa che è anche listed. In campo in 9 con due ospiti straniere, Comming Pulse e Donamay. Quindi le italiane White Lips, Zittella, Sora Lina, Look Upon, Grad Saxon, Eternal Blossom e Deadline. La maratona sui 2800 del Premio Roma Vecchia sarà la seconda corsa del pomeriggio, alle 14.45. Saranno in 11 al via, con Beauty Approach contro la laureata dello scorso anno Nayeli, ma meritano attenzione anche Atzeco, Budrio, e Cime Tempestose. Chiudono il lotto Otto Flash, River Spirit, Taany, Tendentious e The Tweed. Chiusura di giornata con le ultime due prove sul sintetico: il Premio Longines Fegentri, sesta alle ore 17.20 e il Premio Mister Henry, settima alle ore 17.55. Il Roma Champions Day unisce sport, tradizione e innovazione. In occasione di questo appuntamento, bet365scores.it, sponsor ufficiale, presenta la sua nuovissima app, bet365scores.it. Progettata per offrire, agli appassionati di sport, informazioni e statistiche, tutto comodamente dal proprio smartphone o tablet. Ma non è tutto, perchè, in collaborazione con bet365scores.it, l'Ippodromo delle Capannelle ha in serbo un'esperienza unica per gli appassionati, un tour esclusivo per scoprire da vicino i luoghi più iconici dell’impianto: dalla club house alle gabbie di partenza, passando per il tondino di insellaggio e quello di premiazione, sarà possibile vivere l'ippica da protagonista. E anche quest’anno, dopo il grande successo del 2023, il Roma Champions Day rilancia e raddoppia con una prestigiosa appendice in programma domenica 3 novembre, quando l’Ippodromo Capannelle ospiterà un altro convegno di straordinario spessore tecnico e spettacolare. In programma una pattern eccezionale per i due anni sui 1800, il Premio Guido Berardelli, e ben quattro listed: il Premio Umbria, sui 1200 metri per velocisti di due anni e oltre; il Premio Rumon Memorial Daniele Porcu, per due anni sui 1500 metri; il Criterium Femminile, per cavalle di due anni sempre sui 1500 metri; e infine il Premio Divino Amore, ancora per i velocisti sui 1000 metri in pista dritta. Le due giornate saranno al centro della programmazione televisiva del network Equtv.