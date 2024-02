Super Bowl 2024, effetto Taylor Swift: ascolti da record in tv

Super Bowl, ascolti da record: effetto... Taylor Swift

L'evento per eccellenza dello sport americano ha battuto ogni primato televisivo di audience. Merito anche della presenza sugli spalti di Taylor Swift: la cantante era infatti presente sugli spalti dell'Allegiant Stadium per sostenere il fidanzato Travis Kelce, tight end dei Chiefs campioni del mondo. La 'liaison amorosa' dei due ha tenuto incollate 112 milioni di persone agli schermi della Cbs che raggiunge un nuovo importante record per un singolo network. Bene anche gli ascolti in streaming, tra Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports e il canale digitale della National Football League. Non è tutto: sarebbero stati circa 200 milioni i telespettatori che si sono gustati il trionfo dei Chiefs almeno in parte. Nella scorsa edizione, quando fu stabilito il precedente primato di audience, gli spettatori che seguirono Chiefs-Philadelphia Eagles furono 115,1 milioni.