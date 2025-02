Super Bowl 2025: orario, come seguirlo in tv o streaming e l'Halftime show

Ci siamo, è la notte del Super Bowl che nella sua 59ª edizione vede sfidarsi Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles al Caesars Superdome di New Orleans. La celebre finale della Nfl è l'evento sportivo più grande negli Stati Uniti, e quest'anno propone una sfida carica di emozioni : i Chiefs sono i vincitori delle ultime due edizioni e potrebbero diventare i primi nella storia a vincere per tre volte di fila, mentre gli Eagles sono a caccia di rinvincita dopo la sconfitta nell'edizione del 2023. Si prospetta il tutto esaurito con 75mila posti e tantissime celebrità coinvolte.

Super Bowl 2025, orario e come seguirlo

Il Super Bowl inizierà alle ore 00:30 italiane, quando in Louisiana saranno invece le ore 18:30. L'evento sarà disponibile anche in Italia su Dazn con abbonamento, ma anche in chiaro in tv su Italia 1 o in streaming su Mediaset Infinity.

Super Bowl 2025, l'Halftime show

Grandissima attesa per il celebre Halftime show, tra i momenti più celebri del Super Bowl, che quest'anno vedrà protagonista Kendrick Lamar. L'esibizione del celebre rapper dovrebbe avvenire intorno alle ore 2:00 italiane. Kendrick Lamar stavolta sarà l'unico protagonista dopo il successo del 2022, dove condivise il palco con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige and 50 Cent.