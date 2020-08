Quadarella battuta sui 1.500 dalla Caramignoli al Sette Colli

ROMA - Martina Rita Caramignoli trionfa nei 1.500 metri stile libero femminili al Trofeo Sette Colli di Roma. La reatina, specialista delle lunghe distanze, si impone a sorpresa con il tempo di 15'56"06 al Foro Italico, battendo la campionessa del mondo Simona Quadarella che, dopo un lungo testa a testa, cede nettamente nel finale e tocca per seconda in 16'03"69, mentre Giulia Salin sale sul terzo gradino del podio con il tempo di 16'11"79.

Quadarella dopo la gara: "Va bene così"

“Non sono delusa, non pensavo di fare tanto meglio. Siamo stati fermi più di un mese ed è tanto – le parole della Quadarella dopo la gara, a Rai Sport - è stato un periodo in cui mi sono anche dedicata ad altro come l'università, va bene così, tanto la preparazione è finalizzata all'anno prossimo. Sono contenta per Caramignoli, ha una bella testa e sarà uno stimolo per me”.