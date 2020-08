Paltrinieri e Bridi trionfano nella 10 chilometri agli assoluti di fondo

PIOMBINO - In forma smagliante in piscina e in mare aperto. Uno strepitoso Gregorio Paltrinieri tra gli uomini e una ritrovata Arianna Bridi tra le donne, vincono le 10 chilometri che aprono i campionati italiani assoluti open in svolgimento a Piombino (18-19 agosto), dove si svolgeranno domani anche le 2.5 km; poi venerdì 21 a Marina di Grosseto le 5 km. In acqua 174 atleti (100 maschi e 74 femmine) in rappresentanza di 60 società. Nella prova femminile vittoria che sa di riscatto, dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, per Arianna Bridi. La 24enne di Trento - tesserata per Esercito e RN Trento, allenata dal tecnico federale Fabrizio Antonelli e oro europeo nella 25 km a Glasgow 2018 - nuota in 2h02'12''0, precedendo Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) in 2h02'13''5 e la vicecampionessa olimpica Rachele Bruni (Esercito/Aurelia Nuoto) in 2h02'17''2 per un podio cinque stelle, davanti agli occhi del presidente della Federnuoto Paolo Barelli, con le azzurre premiate dall'assessore allo Sport del Comune di Piombino Simona Cresci e da Stefano Rubaudo. Successo mai in discussione con Bridi avanti fin dalle prime battute a scremare il gruppo, per poi sferrare l'accelerazione decisiva a un paio chilometri dalla fine per un arrivo in scioltezza e praticamente in solitaria.

Il trionfo di Arianna Bridi

"Gara impegnativa, dopo un primo giro soft - spiega Bridi, già bronzo iridato in carica nelle 10 e 25 chilometri a Budapest 2017 - mi sono messa in testa fino al quarto giro, poi ho lasciato spazio alla francese Grangeon e avere qualche energia più nel finale e così è stato. Sono contenta del risultato, per me rappresenta un inizio nuovo: ci voleva proprio". Poi a dominare la scena è Super Gregorio Paltrinieri che vince da fuoriclasse la 10 chilometri maschile. Il campione olimpico, bimondiale e trieuropeo dei 1500 stile libero in lunga e oro iridato negli 800 a Gwangju 2019 - tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, seguito da Fabrizio Antonelli - tocca da padrone in 1h52'09''7, seguito dal francese Marc-Antoine Olivier in 1h52'23''9 e dal compagno d'allenamento Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli) terzo in 1h52'29''4. Podio dei campionati italiani completato da Mario Sanzullo - tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, preparato dal tecnico federale Emanuele Sacchi e, così come Paltrinieri, già certo della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 - quinto in 1h53'03''2 preceduto allo sprint anche dal britannico Hector Pardoe.

La vittoria di Paltrinieri

Partenza subito a grandi ritmi con Paltrinieri, Acerenza e Sanzullo davanti a tutti già alla boa degli 800 metri.Successivamente i primi due insieme ai transalpini Damien Joly e Marc Antoine Olivier - vice campione del mondo a Gwangju 2019, bronzo olimpico a Rio 2016 e iridiato a Budapest 2017 - accelerano ulteriormente, allungano il gruppo che ai 7 chilometri è ridotto a non più di venti unità. A 1.200 metri dalla fine davanti Paltrinieri, Acerenza, Olivier con dieci metri di vantaggio su su Sanzullo e Pardoe. Poi a 800 dall'arrivo Paltrinieri aumenta l'intensità della nuotata e fa il vuoto, con Olivier e Acerenza ultimi a mollare: è lo strappo decisivo quello che regala al campionissimo di Carpi il primo titolo italiano della sua carriera.

(In collaborazione con Italpress)