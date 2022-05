Nuoto, Coppa Len: Paltrinieri vince la 10 km ad Alghero

L'Italfondo è protagonista assoluta nella terza tappa della Coppa Len di nuoto in acque libere, in scena ad Alghero. Nelle 10 chilometri si impongono Gregorio Paltrinieri in 1h49'45"7 e l'ungherese Mira Szimcsak in 1h58'36"1. L'emiliano, vincitore di tutto, nonché olimpionico della vasca e bronzo olimpico in acque libere - tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, allenatore dell'anno 2021 - accelera negli ultimi settecento metri, allunga il gruppo e poi in volata regola il compagno d'allenamenti Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), secondo in 1h49'46"5, e Marcello Guidi - tesserato per Fiamme Oro e RN Cagliari, preparato dal tecnico federale Emanuele Sacchi e già d'argento nella seconda tappa di Piombino - terzo in 1h50'03"9. "Sono contento è stata una gara simile a Piombino. Siamo in pieno allenamento e quindi molto carichi. Oggi ero leggermente più brillante e negli ultimi metri ho provato a forzare. Senza muta ovviamente si nuota meglio: oggi condizioni perfette", le parole di Paltrinieri dopo la gara.