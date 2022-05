Nuoto, incredibile Ariarne Titmus: record mondiale sui 400 stile libero

ADELAIDE (Australia) - Fantastica impresa per la bicampionessa olimpica di Tokyo sui 200 e 400 stile libero Ariarne Titmus, che nel corso dei campionati australiani di nuoto realizza il nuovo record mondiale nei 400 metri stile libero femminili. Al South Australian Aquatic Center di Adelaide, la classe 2000 ha concluso la sua gara in 3’56″40, ritoccando il 3’56″46 appartenente alla statunitense Katie Ledecky dalle Olimpiadi di Rio 2016. Distacchi abissali per le avversarie: la seconda Lani Pallister ha concluso la gara in 4’02”21, mentre la terza Kiah Melverton ha terminato in 4’04”49. Momento di grande forma per la Titmus, che solo due giorni fa aveva "rischiato" di battere anche il primato dei 200 metri stile libero, appartenente alla Divina Federica Pellegrini, sfiorato di un soffio.