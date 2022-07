Superfinal. Storico Settebello in World League

Tre olimpiadi, quattro mondiali, tre europei, una coppa del mondo ed ora anche la World League. Con l’oro di oggi, il Settebello diventa ufficialmente la squadra azzurra più vincente di sempre in tutte le più importanti competizioni internazionali. Non poco.

Un successo epico dell’Italia che arriva dopo l’argento mondiale di Budapest di poche settimane fa; gli azzurri, in quell’occasione si arresero in finale contro la Spagna dopo i rigori e dopo un percorso mondiale eccellente. Oggi, il Settebello si prende la sua rivincita battendo proprio la Spagna in semifinale, 9 a 8, e gli Stati Uniti in una finale ricca di emozioni.

Il match

Cannella sblocca subito la partita con una diagonale micidiale che lascia immobile il portiere statunitense Weinberg; gli Stati Uniti pareggiano subito con Bowen e la gara si mantiene sul pareggio fino al terzo periodo sul 4-4. Salgono in cattedra Damonte e Di Somma che siglano rispettivamente la quinta e sesta rete degli azzurri. L’Italia palleggia sul velluto e Renzuto Lodice sigla il 7-4 mantenendo il distacco fino alla fine del match. 13-9 risultato finale che regala l’oro per il settebello. Argento agli Stati Uniti mentre sul terzo gradino del podio sale la Spagna che vince la finale b contro la Francia.

"Abbiamo disputato una bellissima partita, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo contenuto molto bene Hallock, con tanti giocatori che spesso si sono sacrificati in marcatura. All'inizio eravamo bloccati in attacco, ma poi ci siamo sciolti e abbiamo anche dominato. Potevamo vincere anche con un maggior numero di gol. Alla fine abbiamo accusato un po' la stanchezza, direi fisiologica dopo tante partite ravvicinate. È il giusto premio a un grande gruppo che sa sacrificarsi. Soprattutto in difesa, siamo cresciuti progressivamente. In questo periodo della stagione la condizione non può essere ottimale, eppure ce la siamo cavata egregiamente. Speriamo di proseguire su quest’onda sia agli Europei di fine agosto sia negli anni a venire" le parole del direttore tecnico Alessandro Campagna. Il prossimo appuntamento è già agli europei di Spalato dal 27 agosto al 10 settembre.

Una curiosità

Alle Olimpiadi di Londra del 1948, durante un intervista alla squadra azzurra, alcuni atleti si rivolsero al giornalista dicendo “noi siamo quelli del Settebello” termine con cui venivano chiamati gli atleti della Rari Nantes Napoli perché giocavano a scopa durante le pause. Proprio in quell’edizione di Londra, i ragazzi azzurri vinsero l’oro coniando di fatto il termine a tutto il mondo, anche per la fortuna che ha portato. Oggi dopo quasi 80 anni quel nome è ancora sul tetto del mondo e porta ancora fortuna.

Albo d'oro

Un successo che vale doppio dunque per gli azzurri, giunti in Francia privi di tre freschi vicecampioni del mondo (Di Fulvio per turnover, Echenique convalescente, Bruni acciaccato e comunque sol podio a ricevere la medaglia). Per il Settebello è stata la quarta finale di World League, dopo quelle perse con l’Ungheria nel 2003, con la Serbia nel 2011 a Firenze e nel 2017 a Ruza in Russia. Nell’albo d’oro, in 20 edizioni, anche il terzo posto del 2012 ad Almaty. Identico bottino degli Usa, prima di questa finale. L’anno scorso a Tbilisi, in Georgia, vinse il Montenegro proprio contro gli americani. La Serbia in testa con 12 titoli.

World League Maschile – Super Final - Programma e risultati

Girone A: Australia, Serbia, Montenegro, Spagna.

Girone B: Stati Uniti, Italia, Canada, Francia.

1^ giornata (22 Luglio)

Girone A

Australia-Spagna 10-13 (2-3, 3-4, 2-4, 3-2)

Serbia-Montenegro 8-16 (3-3, 0-5, 3-3, 2-5)

Girone B

Italia-Canada 17-5 (3-1, 5-2, 4-0, 5-2)

Stati Uniti-Francia 17-19 dtr (4-3, 3-5, 2-2, 5-4 - 3-5)

2^ giornata (23 Luglio)

Girone A

Australia-Montenegro 9-8 (2-2, 1-1, 3-4, 3-1)

Serbia-Spagna 15-20 (5-4, 5-5, 4-5, 1-6)

Girone B

Stati Uniti-Canada 15-13 (6-3, 4-1, 3-4, 2-5)

Italia-Francia 9-8 (2-2, 3-3, 3-2, 1-1)

3^ giornata (24 Luglio)

Girone A

Serbia-Australia 14-7 (4-3, 3-1, 2-3, 5-0)

Montenegro-Spagna 10-12 dtr (2-1, 4-1, 2-3, 0-3, 2-4)



Girone B

Italia-Stati Uniti 9-13 (2-3, 2-4, 2-5, 3-1)

Canada-Francia 8-12 (3-3, 1-2, 3-3, 1-4)

Classifiche parziali

Girone A - Spagna 8, Montenegro 4, Serbia e Australia 3

Girone B - Usa 7, Italia 6, Francia 5, Canada 0

Quarti di finale (25 Luglio)

Montenegro-Francia (Gara 1) 9-12 (3-1, 2-4, 1-4, 3-3)

Serbia-Italia (Gara 3) 7-14 (2-3, 2-3, 2-4, 1-4)

Spagna-Canada (Gara 4) 13-6 (1-2, 3-3, 4-0, 5-1)

Australia-Stati Uniti (Gara 2) 11-12 (2-1, 2-4, 5-4, 2-3)

Semifinali 5° posto (26 Luglio)

Montenegro-Australia 9-6 (2-2, 3-2, 1-1, 3-1)

Serbia-Canada 12-4 (2-0, 3-1, 5-2, 2-1)

(ha arbitrato Severo)

Semifinali (26 Luglio)

Italia-Spagna 9-8 (2-2, 3-1, 2-2, 2-3)

Francia-Stati Uniti 15-16 (2-5, 5-4, 3-4, 5-3)

Finali (27 Luglio)

Finale 7°/8° posto

Australia-Canada 13-9 (3-1, 1-2, 6-3, 3-3)



Finale 5°/6° posto

Montenegro-Serbia 6-8 (0-2, 2-1, 1-2, 3-3)

Finale 3°/4° posto

Francia-Spagna 8-11 (3-3, 1-2, 2-4, 2-2)

(ha arbitrato Severo)



Finale 1°/2° posto

Stati Uniti-Italia 9-13 (2-1, 2-3, 1-6, 4-3)