Paltrinieri tra Sharm, le Olimpiadi e la Juve: "Da Parigi allo scudetto, ecco come la penso"

Gregorio Paltrinieri si allena a Ostia, al centro federale, ma sta per fare i bagagli e volare in Egitto, a Sharm, dove lo aspetta un mese intenso di lavoro tra mare e piscina. A bordovasca, poco prima di salire sull'aereo, racconta quali siano le sensazioni alla vigilia di un anno e mezzo di fuoco: due Mondiali, a Fukuoka e Doha, un Europeo e poi il grande, grandissimo, appuntamento olimpico di Parigi. "Andiamo a Sharm, al caldo, dove possiamo nuotare in mare e piscina. Inizia l’anno pre olimpico, molto importante fare bene per scandire il percorso", dice Paltrinieri. Il 2022 è stato uno degli anni migliori della sua carriera, adesso lo aspettano mesi a dir poco intensi: "Io - conferma il campione azzurro dello stile libero e del mare - cercherò di fare bene tutto. I Mondiali di Fukuoka saranno già di qualificazione olimpica, saranno importanti".