Diretta nuoto Settecolli: Ceccon, Pilato, Quadarella e Martinenghi, segui LIVE

ROMA - Al via nella piscina del Foro Italico la 60ª edizione del Trofeo Settecolli, che farà da ideale trampolino verso le Olimpiadi di Parigi 2024. L'appuntamento è infatti cruciale per la Nazionale Italiana di nuoto, che dovrà definire la squadra da portare in Francia, un evento che si svolge in contemporanea con i Campionati Europei di Belgrado, ma che presenta un roster di spessore mondiale. Oggi (21 giugno) la prima giornata con diversi big subito in acqua, da Thomas Ceccon a Benedetta Pilato, passando per Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella. Segui il live del day-1...