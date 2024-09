Ceccon, dissing con Paltrinieri: "Fai lo spiritoso perché...". C'entra Luna Rossa

Paltrinieri e Ceccon, nuovo siparietto social

Thomas ha 'rincarato la dose' nel pomeriggio odierno: nel box domande di Instagram, un utente ha chiesto al classe 2001 di Thiene quando sarebbe andato in scena il "nuovo dissing con Greg". Ceccon ha risposto così: "Fa lo spiritoso solo perché è a fine carriera e cerca visibilità". E Paltrinieri? Come ha reagito? 'Greg' non ha esitato due volte. Il 30enne di Carpi, a Barcellona in compagnia della fidanzata Rossella Fiamingo per la finale di Louis Vuitton Cup, ha postato uno scatto di Luna Rossa impegnata nelle regate contro Ineos Britannia, con tanto di tag a Thomas. Un dissing divertente tra i due campioni, destinato a proseguire nei prossimi giorni...