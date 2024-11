Nuoto, Restivo e Zazzeri due storie vincenti

ROMA (f.d.) - Un libro, due storie, due copertine. Laurearsi campioni è un libro flip che si legge ambo i versi. La preparazione, la dedizione, l'allenamento, la prestazione, la vittoria o la sconfitta, l'analisi della performance e del risultato per fare meglio la prossima volta. A vederli da vicino, sport e studio sono due sentieri molto più vicini di quanto non sembri. Sentieri che spesso si intrecciano, e possono entrambi portare alle nostre mete, ai nostri obiettivi. A dimostrarlo la dual career di Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo, due protagonisti della Nazionale italiana di nuoto. Entrambi nuotatori di alto livello; Lorenzo laureato in Scienze Motorie e dal sorprendente talento artistico; Matteo laureato col massimo dei voti in Medicina. Nelle loro storie raccontate nel libro edito dalla "Lab Dfg, lo sport tra le righe" la prova concreta che - pur tra difficoltà e scelte impegnative - è possibile costruirsi due carriere entrambi vincenti. Bracciata dopo bracciata, pagina

dopo pagina.