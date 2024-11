L'australiana Emma McKeon si ritira dal nuoto agonistico

La nuotatrice Emma McKeon , l'olimpionica d'Australia, ha annunciato il suo ritiro dallo sport. Durante la sua carriera ha vinto sei medaglie d'oro, tre d'argento e cinque di bronzo in tre Olimpiadi .

La McKeon ha scritto su Instagram: "Oggi mi ritiro ufficialmente dal nuoto agonistico".

La carriera della McKeon

Emma McKeon ha iniziato a nuotare in giovane età, mostrando un talento straordinario. La sua carriera ha preso il volo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, dove ha conquistato quattro medaglie: due d’oro e due di bronzo. Questo debutto olimpico ha segnato l’inizio di un percorso che l’avrebbe portata a diventare la nuotatrice più decorata della storia australiana.

Alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, McKeon ha raggiunto l’apice della sua carriera. Con sei medaglie d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo nelle sue tre partecipazioni olimpiche, ha superato il record di medaglie di un atleta australiano in una singola edizione dei Giochi.

Nelle Olimpiadi di Rio 2016 ha vinto 4 medaglie, 2 d’oro, 2 di bronzo, in quelle di Tokyo 2021, 6 medaglie d’oro, 3 d’argento, 5 di bronzo.

Oltre ai successi olimpici, McKeon ha brillato anche nei campionati mondiali, dove ha conquistato titoli e medaglie. Ha stabilito record e ottenuto riconoscimenti che l’hanno consacrata come una delle più grandi nuotatrici della sua generazione.

Il suo futuro

McKeon ha già accennato a un interesse per il mondo della moda e della comunicazione, e non è escluso che possa continuare a rimanere nel mondo dello sport, magari come allenatrice o commentatrice.

La sua esperienza e il suo talento potrebbero essere fondamentali per le nuove generazioni di nuotatori.

Emma McKeon ha parlato anche dell’importanza di trovare un equilibrio tra vita personale e professionale.

Con un post su instagram ha commentato il ritiro: “Il nuoto mi ha dato così tanto. Oggi mi ritiro ufficialmente dal nuoto agonistico.”