Nuoto, Mondiali in vasca corta: Razzetti e la 4x100 stile libero d'argento a Budapest

BUDAPEST (UNGHERIA) - Iniziati i Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest dove oggi (10 dicembre) l'Italia ha conquistato due medaglie d'argento : la prima con Alberto Razzetti nei 200 misti e la seconda nella finale della 4x100 stile libero maschile in cui Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo si sono dovuti arrendere agli Usa (che hanno strappato agli azzurri l'oro e anche il record mondiale). Solo quinte invece le ragazze della 4x100 femminile (Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Emma Virginia Menicucci), mentre Simona Quadarella è stata eliminata direttamente nelle batterie dei 400 stile libero. Hanno invece conquistato il pass per la finale Lorenzo Mora nei 100 dorso (out invece Christian Bacico) e Michele Busa nei 50 farfalla maschili (Silvia Di Pietro battuta invece dall'australiana Lily Price nello spareggio). Rivivi la diretta della giornata.

Di Pietro perde lo spareggio: in finale dei 50 farfalla va la Price

Niente da fare per l'azzurra Silvia Di Pietro, che resta fuori dalla finale dei 50 farfalla femminili: 25"26 il tempo dell'italiana nello spareggio perso contro l'australiana Lily Price (25"07) che vola così in finale.

Ultime premiazioni della giornata, poi Di Pietro nello spareggio

Ultime premiazioni della giornata in corsa a Budapest, dove gli azzurri della 4x100 stile libero maschile si mettono al collo l'argento (come fatto prima da Alberto Razzetti nei 200 misti). A chiudere il programma in vasca invece sarà lo spareggio per accedere alla finale dei 50 farfalla femminili tra l'italiana Silvia Di Pietro se l'australiana Lily Price.

Azzurri d'argento nella 4x100 stile libero, oro e nuovo record per gli Usa

Argento nella 4x100 stile libero per l'Italia ai Mondiali in vasca corta a Budapest. Solo la staffetta degli Usa (3'01"66 e nuovo record del mondo migliorando il 3'02"75 centrato dagli azzurri a Melbourne nel 2022) ha fatto meglio della staffetta italiana composta da Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo (3'03"65), che ha chiuso davanti alla Polonia (3'04"46).

Italia in vasca: ci sono anche gli azzurri nella finale 4x100 stile libero

Azzurri a caccia di medaglia in quinta corsia nella finale della 4x100 stile libero del mondo, specialità in cui l'Italia è campione del mondo in carica e primatista del mondo (con il 3'02"75 centrato a Melbourne nel 2022). La staffetta azzurra è composta da Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo.

Oro e record del mondo agli Usa nella 4x100 stile donne, quinta l'Italia

Oro e record del mondo per gli Usa nella 4x100 stile libero donne ai Mondiali in vasca corta di Budapest, dove le statunitensi hanno anche firmato il nuovo record del mondo (il terzo personale della giornata per la Walsh) con il tempo di 3'25"01. Argento all'Australia (3'28"25) e bronzo al Canada (3'28"44). Solo quinta l'Italia rappresentata da Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Emma Virginia Menicucci che hanno chiuso con il crono di 3'29"58 (a un decimo dal record italiano).

Ora tocca alle azzurre della 4x100 stile: Italia a caccia di medaglia

Finale della 4x100 stile libero femminile con l'Italia in corsia 4 a caccia di medaglia: Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Emma Virginia Menicucci le azzurre in vasca.

Nei 1.500 stile libero oro al tunisino Jaouadu, De Tullio chiude sesto

Oro al tunisino Ahmed Jaouadi con il crono di 14'16"40 nei 1500 stile libero (succede all'azzurro Gregorio Paltrinieri). Sul podio anche il tedesco Florian Wellbrock (argento in 14'17"27) e il diciassettenne turco Tuncelli (bronzo in 14'20"64, nuovo record mondiale juniores. Sesto posto finale per l'italiano Luca De Tullio.

In corso la terza serie dei 1.500 stile libero: De Tullio in 'finestra'

In corso la terza serie dei 1.500 stile libero maschili, con l'azzurro Luca De Tullio (ora non in vasca) che è al momento terzo dopo due serie.

Razzetti premiato, argento al collo per l'azzurro

Tra una gara e l'altra sono andate in scena anche le premiazioni delle finali ordierne e l'azzurro Alberto Razzetti si è messo al collo l'argento conquistato nei 200 misti.

Chi saranno gli avversari di Mora nella finale dei 100 dorso

Questi i nuotatori che domani (11 dicembre) saranno protagonisti della finale dei 100 dorso uomini ai Mondiali in vasca corta di Budapest, con l'azzurro Lorenzo Mora qualificatosi con il quarto tempo nelle semifinali: Hubert Kos (Ungheria), Miron Lifintsev (Russia), Kacper Stokowski (Polonia), Lorenzo Mora (Italia), Pavel Samusenko (Russia), Ruard Van Renen (Sudafrica), Isaac Cooper (Australia), Blake Tierney (Canada).

Bacico eliminato ma felice: "Qui tutto magico, mi sono divertito"

Christian Bacico ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il mancato accesso alla finale dei 100 dorso maschili ai Mondiali in vasca corta di Budapest: "Non mi sono mai divertito così tanto in una gara anche se è andata male. Sono al mio primo Mondiale e qui è tutto magico".

L'altro azzurro Bacico fuori dalla finale dei 100 dorso

Niente da fare per Christian Bacico, che nella seconda semifinale dei 100 dorso non riesce a emulare Lorenzo Mora: settimo tempo (50"61) per lui, che non riesce così a staccare il pass per la finale di domani ai Mondiali in vasca corta di Budapest.

La carica di Mora: "Pronto a dare battaglia in finale"

Lorenzo Mora ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il secondo posto nella prima semifinale dei 100 dorso maschili ai Mondiali in vasca corta di Budapest: "Sapevo che sarebbe stata dura e che serviva un 49", sono stato bravo e ora sono pronto a dare battaglia domani in finale. Sarà divertente".

Mora vola in finale nei 100 dorso maschili!

Secondo posto in rimonta nella prima semifinale dei 100 dorso maschili per Lorenzo Mora (49″54) che stacca così il pass per la finale ai Mondiali in vasca corta a Budapest. Primo il polacco Kacper Stokowski (49″20) e al russo Pavel Samusenko (49"88).

Semifinali 100 dorso maschili: Mora a caccia della finale

In vasca Lorenzo Mora in vasca 6 nella prima delle due semifinali dei 100 dorso maschili ai Mondiali in vasca corta di Budapest. L'azzurro a caccia di un posto in finale.

Semifinali 100 dorso femminile: Smith stacca il pass da prima

Nella seconda semifinale dei 100 dorso femminile vince la statunitense Regan Smith (55"05) davanti alla connazionale Katharine Berkoff (55"37) e alla canadese Kylie Masse (56″06). Queste le otto nuotatrici che si sfideranno nella finale dei 100 dorso donne: Smith, Berkoff, Wilm, Anderson, Masse, Shkurdai, Weiler Sastre, Hansson.

Semifinali 100 dorso femminile: nessuna azzurra al via, ok Wilm

Nessuna azzurra al via delle semifinali dei 100 dorso femminile ai Mondiali in vasca corta di Budapest. La prima è stata vinta dalla canadese Ingrid Wilm (55"85) davanti all'australiana Iona Anderson (55"99) e alla bielorussa Anastasyia Shkurdai (56"07).

La gioia di Razzetti: "Contento per il record, era da un po' che ci provavo"

La gioia di Razzetti dopo la medaglia d'argento vinta nella finale dei 200 misti ai Mondiali in vasca corta di Budapest con tanto di nuovo record italiano: "Sono molto contento anche per aver migliorato il primato, perché era da un po' che ci provavo" ha detto l'azzurro a caldo dopo la gara ai microfonidi 'Rai Sport'.

Razzetti d'argento nei 200 misti: l'azzurro migliora il record italiano!

Medaglia d'argento per Alberto Razzetti, che ha chiuso secondo la finale dei 200 misti migliorando il record italiano (1:50.88). Oro allo statunitense Casas Shaine (1:49.51), bronzo al canadese Finlay Knox (1:50.90).

Ora tocca a Razzetti: l'azzurro nella finale dei 200 misti

Ora tocca all'azzurro Alberto Razzetti, in vasca nella finale dei 200 misti (in quinta corsia).

Finale 200 misti donne: oro e record del mondo per Douglass!

Doppietta statunitense nella finale dei 200 misti femminili: oro e record del mondo per Kate Douglass (2:01.63), argento per Alex Walsh (2:02.65) mentre il bronzo è andato alla britannica Abbie Wood (2:02.65). Quarto record del mondo in meno di un'ora in questi Mondiali in vasca corta a Budapest.

Busa in finale dei 50 farfalla

L'italiano centra la finale dopo la seconda gara della semifinale, durante la quale Ponti centra il record del mondo e un assegno da 25mila dollari.

Busa: "Ringrazio i miei genitori"

"Mi dispiace perché per sei centesimi non ho centrato il record italiano. Ma devo ringraziare molto il mio presidente e il mio allenatore, ma anche i miei genitori perché non li ringrazio mai abbastanza. Sono i primi a credere in me. Fino a tre anni fa questo era un risultato non immaginabile", ha detto Busa.

Super Busa

L'azzurro chiude la semifinale al terzo posto con 22’’08. Ottima la sua prova nel finale di gara. Record personale, è andato a un passo dal record italiano.

Busa si scalda

Al via la prima semifinale dei 50 farfalla. L'italiano in corsia sette. Ecco la lista dei partenti:

1 ZAITSEV Daniel EST 13 DEC 1997 22.37

2 ROSE Dare USA 1 NOV 2002 22.26

3 KOSTIN Oleg NAB 6 MAY 1992 22.16

4 KORSTANJE Nyls NED 5 FEB 1999 21.62

5 TEONG Tzen Wei SGP 17 OCT 1997 21.97

6 CARTER Dylan TTO 30 JAN 1996 22.18

7 BUSA Michele ITA 21 AUG 2001 22.28

8 TEMPLE Matthew AUS 20 JUN 1999 22.43

Di Pietro allo spareggio per la finale

Silvia Di Pietro farà lo spareggio con l'australiana Price per l'ultimo posto della finale.

17:52

Walsh, un altro record del mondo: sotto i 24''

Incredibile tempo dell'americana che migliora ancora il record del mondo.

17:51

Pronta la seconda semifinale

Ecco le atlete a bordo piscina. Walsh la più attesa.

1 HIRAI Mizuki JPN 7 MAR 2007 25.59

2 GASSON Helena NZL 8 DEC 1994 25.39

3 JUNEVIK Sara SWE 14 FEB 2000 25.13

4 WALSH Gretchen USA 29 JAN 2003 24.02

5 GIELE Tessa NED 1 NOV 2002 25.01

6 DE WAARD Maaike NED 11 OCT 1996 25.33

7 LAHTINEN Laura FIN 3 JUN 2003 25.47

8 NABOJCENKO Daryna CZE 26 JUN 2002 25.68

Di Pietro: "Abbastanza soddisfatta"

"Sono abbastanza cristica, ma anche abbastanza soddisfatta. Mi era piaciuta la prova già stamattina, nelle ultime bracciate ho sentito difficoltà con il flusso dell’acqua, con le ondee della ragazza a me vicina. Avrei potuto limare qualcosina. Ma sono felice delle gare ho fatto", ha detto Di Pietro al termine della semifinale del Mondiale. .

17:47

Di Pietro quinta

Di Pietro chiude al quinto posto con 25''13. Difficile adesso pensare di andare in finale per l'azzurra.

17:44

50 farfalla femminile al via

La prima semifinale sta per iniziare. C'è Di Pietro nella terza corsia.

1 WALSHE Ellen IRL 29 SEP 2001 25.65

2 PRICE Lily AUS 3 DEC 2002 25.40

3 DI PIETRO Silvia ITA 6 APR 1993 25.16

4 SURKOVA Arina NAB 17 JUL 1998 24.78

5 PERKINS Alexandria AUS 27 JUL 2000 25.04

6 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 25.36

7 HENIQUE Melanie FRA 22 DEC 1992 25.52

8 SRISA-ARD Jenjira THA 16 APR 1995 25.72

Strepitosa McIntosh: record del mondo nei 400 stile libero

Record del mondo per McIntosh in 3’20″25. Seconda l’australiana Pallister, bronzo per la canadese Harvey.

17:35

Partita la finale 400 stile libero femminile

La prima finale è quella dei 400 stile libero. Quadarella è stata eliminata. Queste le atlete pronte alla sfida:

1 NEALE Leah AUS 1 AUG 1995 4:01.99

2 GOSE Isabel GER 9 MAY 2002 3:59.87

3 WEINSTEIN Claire USA 1 MAR 2007 3:58.58

4 McINTOSH Summer CAN 18 AUG 2006 3:57.55

5 PALLISTER Lani AUS 6 JUN 2002 3:57.97

6 MADDEN Paige USA 22 OCT 1998 3:58.83

7 HARVEY Mary-Sophie CAN 11 AUG 1999 4:00.04

8 DIAKOVA Sofia NAB 1 JAN 2008 4:02.03

Mondiali nuoto in tv

La prima giornata si può seguire in tv su Rai Sport. Le gare iniziano alle 17.30.

17:24

De Tullio tra i protagonisti a Budapest

Luca De Tullio si è prenso la finale dei 1500 stile libero, orfani del campione del mondo in carica Gregorio Paltrinieri. Il barese chiude terzo toccando 14'28"44. Al comando lo squalo olimpionico tedesco Florian Wellbrock (14'17"27).

17:18

Di Pietro in semifinale

Sempre presente l'evergreen Silvia Di Pietro che è volata in semifinale in 25"14, a un decimo dal primato italiano di cui è detentrice. Serviva invece un decimo per passare il turno ad Elena Capretta che tocca 25"81.

17:10

Mondiali, l'Italia brilla

Nei 100 dorso maschili qualificati alle semifinali entrambi gli azzurri in gara: il vicecampione in carica Lorenzo Mora chiude ottavo in 50"30, mentre il rookie Christian Bacico, che è undicesimo in 50"48 non lontano dal personale. Si prende la prima semifinale mondiale della carriera, invece, Michele Busa, che tocca al dodicesimo posto nei 50 delfino col personale di 22"28 che lima il precedente di quindici centesimi. Un bel miglioramento per il ventitreenne faentino, già finalista agli Europei: "Sono contento. La semifinale mi gratifica, ma voglio migliorare ancora".

17:04

Le ragazze della staffetta 4x100

Così Morini: "Volevamo fare una bella gara ed eravamo cariche alla vigilia. Nel pomeriggio vogliamo scendere qualche decimo per battere il record italiano". Tarantino carica ulteriormente la squadra: "Siamo molto affiatate, ci crediamo in finale".

16:57

Razzetti in palla

Alberto Razzetti affronta i 200 misti con determinazione dopo aver chiuso secondo in 1'52"21. Nel pomeriggio l'azzurro, due ori e cinque metalli iridati, proverà ad intaccare lo strapotere dell'americano Shaine Casas, unico sotto al limite di 1'52 (1'51"52).

16:45

Primo record del mondo

Stamattina è caduto il primo record mondiale della rassegna grazie alla statunitense bicampionessa olimpica Gretchen Walsh, che ha toccato i 50 farfalla in 24"04. Cancellato il più antico precedente mondiale che deteneva la svedese Therese Alshammar, nuotato a Singapore il 22 novembre 2009, peraltro con il costume gommato.

16:38

Super staffette 4x100

La 4x100 stile libero femminile (Morini, Tarantino, Curtis e Menicucci) è in testa col tempo 3'29"89 sfiorando di quattro decimi il record italiano stabilito ai Mondiali di Doha 2014 quando le azzurre guidate da Federica Pellegrini furono di bronzo. Sugli scudi anche il quartetto maschile: la staffetta 4x100 stile libero azzurra (Miressi, Zazzeri, Deplano e Frigo), già campione e primatista mondiale in carica, per ora è seconda in 3'05"40 a due decimi dagli Stati Uniti (3'05"20). C'è grande attesa per le gare del pomeriggio.

16:22

Mondiali, Italia in vetrina

L'Italia vuole essere protagonista nella prima giornata della diciassettesima edizione dei Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Budapest da oggi fino a domenica 15 dicembre.

16:21

Quadarella: "Ci ho provato"

"Ci ho provato, non è la mia gara, però le sensazioni sono buone in vista degli 800 di mercoledì", ha detto Quadarella dopo il 13° posto nei 400 metri stile libero.

16:15

Quadarella soddisfatta

In mattinata si è mossa bene Simona Quadarella, che si è cimentata sui 400 stile libero (non è la sua gara), arrivando 13esima con il tempo di 4'04"08. La 25enne azzurra, che ha iniziato un nuovo percorso tecnico con Gianluca Belfiore, punta sugli 800 e 1500 dopo questa eliminazione.

Budapest