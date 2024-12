Clamoroso, Benedetta Pilato fuori in batteria al Mondiale: "Non capisco proprio"

Inizio particolare per gli azzurri ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest per l'Italia. Sono arrivate subito due medaglie d'argento , con Razzetti e la 4x100 maschile , ma anche una grossa delusione nell' eliminazione di Benedetta Pilato . La giovane azzurra è stata infatti la sorpresa, in negativo , della prima giornata dei Mondiali, chiudendo con l'eliminazione nelle batterie dei 100 rana.

Delusione Pilato: cosa è successo

Pilato si presentava con ben altre ambizioni, ma con il deludente tempo di 1:05.30 non è riuscita a rientrare tra le 16 semifinaliste. Una grande delusione, soprattutto per il tempo di 1:03.77 che aveva realizzato meno di un mese fa agli Assoluti di Riccione. Ai microfoni della FIN tutta la sua delusione: “Non mi sentivo neanche male in acqua, non so cosa ho sbagliato ma andare forte un mese fa agli Assoluti non capisco a cosa sia servito“.