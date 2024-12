Quadarella, Mora, Busa diretta mondiali nuoto vasca corta: segui LIVE

BUDAPEST (UNGHERIA) - Secondo giorno di gare ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest dopo quella di ieri in cui l'Italia ha vinto due argenti , uno con Alberto Razzetti nei 200 misti e l'altro con la 4x100 stile libero maschile . Oggi (11 dicembre) sono arrivati il sesto posto di Lorenzo Mora in finale nei 100 dorso e il quinto (con primato italiano) di Michele Busa in finale nei 50 farfalla , mentre Simona Quadarella chiude quinta negli 800 stile libero . Stesso risultato, quinto posto, nella 4x50 mista mixed . In mattinata invece è subito finita l’avventura iridata nei 100 rana di Benedetta Pilato , eliminata nelle batterie. Segui la diretta della giornata.

19:55

Quadarella: "Ci ho provato ma podio difficile"

"Ieri hanno giocato un po' di fattori", spiega ancora Simona ai microfoni di Rai Sport. "E' stato difficile perché non sono abituata a gareggiare così presto. Oggi non mi aspettavo di fare questo tempo, sono contenta. A un certo punto ci ho creduto, ci ho provato, ma per il podio era comunque molto difficile".

19:45

Quadarella: "Non il mio miglior tempo ma sono contenta"

"Fino ai 500/600 metri ero lì, poi mi è mancato qualcosa, ma va bene così considerando il periodo: ho appena cambiato allenatore, c'è stata l'Olimpiade e sono sincera, sono molto stanca mentalmente. Non è stato il mio miglior tempo, ma sono molto contenta". Così l'azzurra Simona Quadarella ai microfoni di Rai Sport dopo il quinto posto negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest.

19:30

Italia, bene Busa e Quadarella

A Budapest, la squadra azzurra non brilla nonostante il record italiano di Michele Busa con il quinto posto nei 50 farfalla e il crono di Simona Quadarella negli 800 sl. Miressi e Viberti hanno invece conquistato la finale (per Viberti è la prima a livello internazionale).

19:24

Italia in affanno nella 4x50 mista mixed

Buone le prove di Mora e Curtis, in affanno Cerasuolo nella seconda frazione e Di Pietro nella terza.

19:22

4x50 mista mixed, i tempi della gara

La Russia trionfa con il tempo di 1’35″36, nuovo record europeo, secondo il Canada con 1’35″94, terzi gli Usa con 1’36″20, Italia invece quinta: 1’36″80 il tempo della squadra azzurra.

19:20

+++ 4x50 mista mixed, vince la Russia con il record europeo. Italia quinta +++

Vincono i russi (record europeo) davanti a Canada e Usa. Squadra azzurra quinta.

19:19

Russia avanti ai 150

Russi avanti e vicini alla vittoria, seguiti da Canada e Usa. Italia quinta.

19:18

Al via la mista mixed 4x50!

Si parte: Russia al comando con l'Australia seconda. Italia terza.

19:16

Italia, l'ultima opportunità di giornata passa dalla mista mixed

Gli azzurri possono muovere il medagliere della giornata odierna con la 4x50 mista mista: al via Mora, Cerasuolo, Di Pietro e Curtis con la 4×50 mista mista.

19:14

Trionfo Pallister, seconda Gose

Oro per l'australiana in 8’01″95, nuovo record dei campionati, secondo posto per la tedesca Gose con 8’05″42, bronzo per la statunitense Grimes con 8’05″90.

19:10

+++ Simona Quadarella chiude quinta +++

L'azzurra chiude la gara in quinta posizione perdendo contatto con il gruppo di testa nelle battute finali. Il tempo di Simona è di 8’09″39. Vince Pallister, seconda Gose, terza Grimes.

19:09

Quadarella quinta nei 700

Pallister al comando: alle sue spalle Grimes, Gose, Madden e Simona.

19:07

Quadarella ora è quinta

Pallister, Grimes, Gose, Madden nelle prime quattro posizioni ai 600 metri. Simona quinta.

19:06

Quadarella resta quarta

500 metri: Pallister al comando, poi Gose, Grimes e Simona.

19:05

Quadarella quarta ai 400

Simona in quarta posizione: davanti a lei Pallister, Gose e Madden.

19:04

Quadarella recupera due posizioni

Ai 300 metri ancora Pallister e Madden, Quadarella quinta.

19:03

Partite! Quadarella sesta

Ai 200 ecco Pallister, Madden Grimes. Simona occupa il sesto posto.

19:00

Ora tocca a Quadarella

Simona al via nella serie veloce degli 800 stile libero.

18:55

Ponti fa il record del mondo nei 50 farfalla, Busa quinto col primato italiano!

Quinto posto con primato italiano (22"01) per Michele Busa nella finale dei 50 farfalla. "Sono contento ma sento di poter fare di più e spero di poter scendere sotto ai 22" presto" ha detto l'azzurro ai microfoni di 'Rai Sport' dopo la gara. Oro e record del mondo per lo svizzero Noe Ponti (21"32) davanti al canadese Ilya Kharun (21"67) e all'olandese Nyls Korstanje (21"68).

18:46

Walsh trionfa nei 50 farfalla donne, ora tocca a Busa

Trionfo della statunitense Gretchen Walsh (oro in 24"01) nella finale dei 50 farfalla donne davanti alla francese Beryl Gastaldello (argento in 24"43) e all'australiana Alexandria Perkins (bronzo in 4"68). Tra poco la finale maschile con l'azzurro Michele Busa in acqua.

18:41

Viberti chiude quarto e centra la finale dei 100 rana!

Quarto posto nella seconda semifinale dei 100 rana per Ludovico Blu Art Viberti, che esulta: il crono di 56"60 gli vale l'accesso alla finale ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest.

18:36

Cerasuolo sesto nella prima semifinale dei 100 rana, ora Viberti

Solamente sesto nella prima semifinale dei 100 rana l'azzurro Simone Cerasuolo (56"94), che resta dunque fuori dalla finale. Ora proverà a fare meglio Ludovico Blu Art Viberti nella seconda semifinale.

18:27

18:21

Ora le semifinali dei 50 farfalla femminili senza l'azzurra Pilato

Tra poco in programma le semifinali dei 50 farfalla femminili alla quale non è riuscita a qualificarsi l'azzurra Benedetta Pilato, subito eliminata in mattinata.

18:13

Miressi vola in finale nei 100 stile libero!

Come Lorenzo Deplano nella prima semifinale dei 100 stile libero, anche Alessandro Miressi chiude al quinto posto nella seconda ma il suo tempo (45″69, a soli due secimi dal suo record italiano) gli vale l'accesso in finale.

18:06

Deplano quinto nella prima semifinale dei 100 stile maschili

Quinto tempo per il ripescato Deplano (46"29) nella prima semifinale dei 100 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Ora tocca a Miressi nella seconda semifinale.

18:04

Ora il ripescato Deplano in semifinale dei 100 stile, poi c'è Miressi

Tra poco in vasca Leonardo Deplano, ripescato e al via della prima semifinale dei 100 stile libero maschili. Nella seconda sarà invece protagonista l'altro azzurro Alessandro Miressi.

18:01

Curtis settima e fuori dalla finale dei 100 stile donne

Come Sofia Morini resta fuori dalla finale dei 100 stile libero femminili anche Sara Curtis (52"51), che ha chiuso con il settimo tempo la seconda semifinale.

17:55

Semifinali 100 stile donne: Morini eliminata, ora tocca a Curtis

Solo ottavo tempo ed eliminazione per Sofia Morini (52"79) nella prima semifinale dei 100 stile donne ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Ora tocca all'altra azzurra Sara Curtis nella seconda semifinale.

17:53

Ora c'è Morini nella prima semifinale dei 100 stile donne

Ora tocca a Sofia Morini, in vasca nella prima delle due semifinali dei 100 stile libero femminile. Nella seconda poi scenderà in acqua l'altra azzurra Sara Curtis

17:51

Mora dopo la finale dei 100 dorso: "Ho pagato l'ultima vasca"

"Ho pagato l'ultima vasca, ma sono contento per il sesto posto perché è stata una gara molto veloce", ha detto Lorenzo Mora ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il sesto posto nella finale dei 100 dorso.

17:48

Finale 100 dorso, oro a Lifintsev: solo sesto l'azzurro Mora

Oro al russo Miron Lifintsev (48"76) davanti all'ungherese Hubert Kos (48"79) e al polacco Kacper Stokowki (49"16) nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Solo sesto l'azzurro Lorenzo Mora (49"54).

17:43

Gli avversari di Mora nella finale dei 100 dorso

Questi i nuotatori che tra poco saranno protagonisti della finale dei 100 dorso uomini ai Mondiali in vasca corta di Budapest, con l'azzurro Mora qualificatosi con il quarto tempo nelle semifinali: Hubert Kos (Ungheria), Miron Lifintsev (Russia), Kacper Stokowski (Polonia), Lorenzo Mora (Italia), Pavel Samusenko (Russia), Ruard Van Renen (Sudafrica), Isaac Cooper (Australia), Blake Tierney (Canada).

17:39

Oro a Smith nei 100 dorso donne, ora tocca a Mora

La statunitense Regan Smith ha vinto l'oro nei 100 dorso femminili (54"55 e nuovo record dei campionati) davanti alla connazionale Khatarine Berkoff (54"93) e alla canadese Ingrid Wilm (55"75). Tra poco la finale dei 100 dorso maschili con l'azzurro Mora in vasca.

17:31

Tutto pronto a Budapest: si inizia con i 100 dorso femminili

Tutto pronto a Budapest per le gare del Mondiale di nuoto in vasca corta in programma oggi. Si inizia con la finale dei 100 dorso femminili, senza azzurre in vasca.

17:27

Il programma della giornata: tutti gli azzurri in gara oggi

Queste le gare in programma nel pomeriggio e nella prima serata di oggi (a partire dalle ore 17:30) ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest, con tutti gli azzurri impegnati:

100 dorso donne, finale - Nessuna azzurra in gara

100 dorso uomini, finale - Mora

100 stile libero donne, semifinali - Curtis, Morini

100 stile libero uomini, semifinali - Miressi

100 rana donne, semifinali - Nessuna azzurra qualificata

100 rana uomini, semifinali - Cerasuolo, Viberti

50 farfalla donne, finale - Nessuna azzurra in gara

50 farfalla uomini, finale - Busa

800 stile libero donne, serie veloci - Quadarella

Staffetta 4x50 mista mixed – Italia in finale

17:19

Mondiali in vasca corta a Budapest: dove vederli in tv e streaming

Le gare della seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest, comprese quelle degli atleti azzurri, saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.

17:11

Mondiali vasca corta: sette i record del mondo battuti ieri

Sette i record del mondo battuti ieri nella prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest: due da Gretchen Walsh, nei 50 farfalla donne (cancellata Theresa Alshammar con 23”94) e in staffetta, poi da Noè Ponti nei 50 farfalla (21”43), da Kate Douglass nei 200 misti (cancellata Katinka Hosszu con 2’01”63), da Summer McIntosh nei 400 stile (3’50”25 per la giovane canadese) e dalle due 4x100 stile libero statunitensi.

17:04

I risultati dell’Italia nelle gare della mattina a Budapest

In mattinata pass per la finale dei Mondiali in vasca corta di Budapest conquistato dalla staffetta 4x50 mista mixed (Lorenzo Mora, Ludovico Blu Art Viberti, Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino) che due anni fa fu seconda (peraltro unica medaglia della disciplina nella storia). Nelle semifinali dei 100 stile libero ci saranno invece Sara Curtis e Sofia Morini tra le donne e Alessandro Miressi nel maschile (niente da fare invece per Leonardo Deplano, eliminato), nei 100 rana uomini infine qualificati in semifinale Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti.

17:00

Pilato subito fuori nei 100 rana: "Non capisco proprio"

Stop al primo turno per Benedetta Pilato nei 100 rana ai Mondiali di nuoto in vasca corta. C'era attesa a Budapest per la gara di una delle stelle azzurre e invece la diciannovenne tarantina, che vive e si allena a Torino con Antonio Satta, parte bene, si adegua un po' al ritmo delle prime e tocca in 1'05"30 in sesta batteria. "Non mi sentivo neanche male in acqua, non capisco proprio cosa ho sbagliato; un mese fa agli assoluti sono andata forte" ha detto dopo la gara la primatista italiana (con un personale di 1"75 più basso). Il ventesimo crono comunque dovrà spronare l'argento europeo in carica, mai sul podio iridato nella distanza, che in questa piscina ha stabilito il record del mondo in vasca lunga nei 50 agli europei del 2021. L’ultimo crono utile per la semifinale è della svedese Sophie Hansonn in 1'04"97.

