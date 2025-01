Benedetta Pilato dice tutto: dalla patologia di cui soffre al gossip con Miressi, le sue verità

ROMA - Ha appena compiuto 20 anni ma grandi pressioni sulle spalle Bendetta Pilato, ranista nata a Taranto il 18 gennaio 2005 che è primatista italiana sui 50 metri (29"30) e sui 100 metri (1'05"44), oltre a vantare nel suo palmares un oro mondiale e quattro ori europei (due in vasca lunga e due in vasca corta) e ad essere stata, all'età di 14 anni e sei mesi, l'azzurra più giovane a debuttare in un campionato mondiale (nel 2019 a Gwangju, in Corea del Sud), battendo il record di precocità di Federica Pellegrini .

Benedetta Pilato e il gossip con Miressi

Intervistata da 'Domani', la giovane campionessa si è raccontata rivelando anche di essersi 'regalata'per il suo compleanno un viaggio a Valencia con due amici, uno dei quali è il suo collega Alessandro Miressi con cui si allena a Torino. Un'amicizia, la loro, che in passato aveva scatenato voci su una possibile relazione tra i due. Voci che non erano piaciute affatto alla Pilato: "Primo perché non era vero, io all'epoca avevo un fidanzato e nessuno lo sapeva. Sono abituata a condividere tanto di me, condividerei anche questo senza problema La verità è che siamo grandi amici. Un dettaglio mi ha davvero infastidito. Perché a lui nessuno nelle interviste ha mai chiesto: come va con Benedetta? E invece a me sì. Perché questa disparità? Perché sono una donna?".

Di quale patologia soffre l'azzurra

Benedetta Pilato nell'intervista a 'Domani' ha parlato poi anche della patologia di cui soffre, la sindrome dell'ovaio micropolicistico che causa un ciclo mestruale irregolare e doloroso. Problema di difficile gestione per un'atleta: "Le cure sono palliative, mi illudo di aver trovato una stabilità, ma poi cambia tutto, la patologia rimane. Nel precido e durante il ciclo faccio molta più fatica ad allenarmi, non riesco a fare carichi di lavoro che nella quotidianità sosterrei con naturalezza. Io ho voglia di vincere ancora tanto, ma quando il corpo non risponde come dovrebbe mi rende tutto più difficile".