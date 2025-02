Federica Pellegrini e la frase che lascia senza parole su Instagram: “Mi verrebbe voglia..”

ROMA - Federica Pellegrini e l’ammirazione per Julio Velasco. La campionessa del nuoto azzurro ha condiviso sui suoi profili social un video in cui Julio Velasco, celebre allenatore di pallavolo, discute su Sky del ruolo delle donne nello sport. “Le donne non cercano di dimostrare tutte le volte che sono meglio di un’altra. Prima cosa vogliono stare bene con se stesse”, recita il celebre allenatore in quella parte di video. E Federica scrive: “Che uomo… mi verrebbe voglia di giocare a pallavolo. Tanta stima".