D'Ambrosio nella storia: suo il record italiano nei 200 stile libero, superato Magnini!

D'Ambrosio nella storia: record nei 200 stile libero, superato Magnini!

È appunto nella specialità 200 stile libero che il classe 2007 fa impazzire di gioia il pubblico di Riccione. D'Ambrosio si ferma infatti a 1'41"61, togliendo il record nazionale in vasca corta a Filippo Magnini (il record di 1'41"65 resisteva infatti dal 2009). Una prestazione di assoluto valore per l'astro nascente del nuoto italiano in vista soprattutto degli Assoluti primaverili (in programma dal 13 al 17 aprile) nei quali proverà a strappare la qualificazione per i Mondiali di Singapore in programma dalla prossima estate.