Benedetta Pilato e la frecciata sui 50 rana nel programma olimpico: il post virale

Per il nuoto, le Olimpiadi di Los Angeles 2028 rappresenteranno una svolta epocale. Nell'edizione californiana, infatti, il programma in vasca verrà esteso, andando ad includere sei nuove gare degne di medaglia, tutte relative alla distanza più breve e spettacolare in piscina, i 50 metri. Un evento fino ad oggi riservato solamente allo stile libero, ma che a Los Angeles coinvolgerà anche altre discipline, quali il dorso, la rana e la farfalla, declinate sia al maschile che al femminile. Una notizia che fa felici gli specialisti della cosiddetta 'vasca secca', come Bendetta Pilato.