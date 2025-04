Sara Curtis pazzesca, nuovo record italiano nei 100 stile libero: battuta Federica Pellegrini

Straordinaria Sara Curtis. L'atleta dell'Esercito vola nei 100 stile libero femminili ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione e registra il nuovo record italiano, togliendolo così a Federica Pellegrini (registrato il 25 giugno 2016 a Roma con 53"78). La nuotatrice di Savigliano strappa il pass per la qualificazione ai Mondiali di Singapore, in programma dall'11 luglio al 3 agosto 2025, mancando di poco il tempo di 52", e toccando in 53"01. La campionessa europea juniores in carica scesa in vasca ha dato prova di una perfomance davvero eccezionale, con un passaggio da sprinter di razza in 25"16 e un ritorno in 27"85. La 18enne, preparata da Thomas Maggiora e ottava con la staffetta veloce alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha abbassato di cinquantesei centesimi il personale di 53"57 registrato in batteria (precedente 53"72 nella prima frazione della 4x100 stile libero dell'Esercito il 13 aprile 2025). Dominata la concorrenza di Emma Virginia Menicucci (Centro Sportivo Esercito) seconda in 54"14, e di Chiara Tarantino (Fiamme Gialle) terza in 54"28. "Sono contenta e soddisfatta di ciò che ho fatto. Volevo sia il pass per Singapore che il record italiano. Ho lavorato molto sui 100 stile e sono riuscita ad esprimermi al meglio. L'obiettivo è arrivare più in alto possibile", le parole della classe 2006 ai microfoni di RaiSport.