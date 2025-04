Curtis superstar agli Assoluti di Riccione: nuovo record italiano nello stile libero

RICCIONE (Rimini) - Sara Curtis sta diventando la grande protagonista dei campionati italiani Assoluti di nuoto a Riccione: la 18enne piemontese ha infatti migliorato in batteria il proprio record italiano sui 50 stile libero in vasca lunga, nuotando in 24"52 e togliendo 4 centesimi al precedente primato di 24"56, realizzato l'8 marzo 2024. Ieri Curtis aveva battuto anche il record italiano dei 100 stile, che apparteneva a Federica Pellegrini dal 2016, firmando peraltro la migliore prestazione mondiale stagionale con il tempo di 53"01.