Federica Pellegrini e il messaggio su Instagram a Sara Curtis: "Cosa mi ha scritto"

Tre record italiani, tre titoli tricolori, due pass per Singapore. La valigia con cui Sara Curtis lascerà oggi Riccione è già bella piena anche se all’appello manca ancora il 50 farfalla di oggi. Ieri doppio record italiano, quasi annunciato, per la nuotatrice piemontese nella gara che predilige, i 50 stile libero: la gara che l’ha lanciata nel mondo del nuoto internazionale e di cui già deteneva il primato tricolore. Prima 24”52 in batteria al mattino e poi altri nove centesimi per il 24”43 che le permette di vincere il titolo e staccare un altro biglietto per i Mondiali. Curtis a oggi ha il miglior tempo mondiale stagionale nei 100 e il secondo miglior crono nei 50 stile alle spalle (per un centesimo della belga Florine Gaspard).

L'orgoglio di Sara Curtis

Sara Curtis non si nasconde dietro a un dito e ammette di avere l’impressione che sia iniziata da Riccione una nuova fase della sua carriera. «Mi chiedete se è nata una nuova stella? Si può dire così, dai. È bellissimo ma non è stato facile arrivare a questo punto – commenta la piemontese – il fisico e la testa iniziano a soffrire, l’impatto mediatico è stato forte, non è semplice gestire situazioni mai vissute, ma alla fine in qualche modo ero preparata. Sono riuscita a mantenere la calma e la concentrazione dopo quello che è successo ieri (il record dei 100 stile libero ndc), anche se sotto sotto non sono così tranquilla come sembra, e alla fine sono riuscita a tirare fuori una buonissima gara, sia al mattino che in finale». Tra i tre record battuti quello dei 100 stile ha il peso specifico più alto secondo Sara Curtis: «Non era mio, era di una grande campionessa come Federica Pellegrini ed era il record dei 100 stile libero, la gara che tutti aspettano. Ho letto tante cose in queste ore e ci tengo a sottolineare che non ho battuto Federica Pellegrini, ma ho migliorato il suo record italiano. Lei è stata molto carina, mi ha scritto su Instagram e per me è stata una grande soddisfazione». È già tempo di guardare al futuro: «Mi aspetta un’estate intensa con esame di maturità e Mondiale di nuoto. Diciamo che al momento sono più preparata per Singapore che per l’esame che per me sarà il primo, visto che in terza media c’era il Covid. Il programma gare per Singapore? Credo che mi fermerò a 50 e 100 stile oltre alla staffetta, non penso che ci saranno variazioni sul tema».