Ceccon l'australiano, è sempre più la stella del nuoto italiano

Dopo l’oro olimpico a Parigi della scorsa estate aveva bisogno di una scossa. Di provare nuove emozioni per darsi stimoli e ambizioni diverse e ci è riuscito. Thomas Ceccon si allena da gennaio in Australia con il permesso della FIN al seguito di Dean Boxall e i primi risultati sono arrivati proprio da lì, da Brisbane, dove riscrive ancora una volta la storia del nuoto italiano. Domina la finale dei 200 dorso e stacca il pass per i mondiali di quest’estate a Singapor