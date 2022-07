L’Iron Lady del nuoto Katinka Hosszú: “Non è ancora tempo di andare in pensione”

Ci sono volte in cui i rumors, notizie non verificabili e spesso aleatorie, a forza di essere divulgate paventano una verità che richiede una conferma o una smentita da parte dell’interessato. Ne sa qualcosa l’ungherese Katinka Hosszú , 33 anni, tre ori olimpici che ha dovuto parlare alla stampa per ricordare che lei, la Iron Lady del nuoto , ancora non ha appeso cuffia e occhialini al chiodo.

Quattro medaglie alle Olimpiadi di cui tre ori e un argento, 42 medaglie mondiali con 26 ori tra vasca lunga e corta, 50 medaglie europee con 35 ori continentali: è questo il palmares di Katinka, una delle atlete più vincenti di sempre, da cui deriva il soprannome di Iron Lady. Nata a Pecs, nel sud dell’Ungheria, inizia a nuotare a 5 anni grazie alla passione per l’acqua trasmessa dal nonno paterno. A 15 anni è già alla sua prima Olimpiade, quella di Atene 2004. Da lì in poi inanella una serie di vittorie nei campionati nazionali ungheresi fino al 2009, anno della sua consacrazione a livello internazionale. La Hosszú si presenta al mondiale di Roma del 2009 conquistando l’oro nei 400 misti e centrando il bronzo nei 200 misti e nei 200 farfalla.

Oggi la Hosszú non ha alzato bandiera bianca, ha ancora voglia di vincere e per questo ha voluto smentire chi insinuava che non sarebbe andata ai mondiali di Budapest o agli europei di Roma: “Non ho detto che mi sarei ritirata dopo la mia centesima medaglia, di sicuro prima o poi mi ritirerò ma al momento non ho davvero nessuna intenzione di andare in pensione”.

Se è vero che a Budapest non è riuscita a salire sul podio, gli Europei di Roma 2022 potranno essere ancora un banco di prova importante per dimostrare che dopo 13 anni è ancora la Iron Lady che tutti conoscono. La star ungherese tornerà a gareggiare allo Stadio del Nuoto che l’ha resa celebre per far vedere a tutti che la pensione può attendere.