Mondiali, la Gabbrielleschi vince il bronzo nella 5 km in acque libere

BUDAPEST (Ungheria) - Giulia Gabbrielleschi ha vinto la medaglia di bronzo nella 5 km in acque libere ai Mondiali di nuoto di fondo in corso di svolgimento a Budapest. La 25enne toscana delle Fiamme Oro, in lotta per le primissime posizioni sin dall'inizio, chiude terza dietro la grande favorita della vigilia, la brasiliana Ana Marcela Cunha, e la francese Aurelie Muller, seconda. Grande prestazione anche dell'altra azzurra, Ginevra Taddeucci, che ha battagliato con la Gabbrielleschi per un posto sul podio e che ottiene un ottimo settimo posto finale. "Volevo fortemente questa medaglia, per coronare il mio percorso. Il nostro è un team stratosferico. Spero che continueremo così. Ora ci attendono le gare sui 10 chilometri", ha dichiarato la Gabbrielleschi a fine gara, ai microfoni di Rai Sport.