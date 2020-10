Il circuito Slam Padel by Mini arriva a Roma

Il Circuito Padel by Mini riparte e dal 28 settembre, con l’inizio dei tabelloni maschili e femminili di quarta e terza categoria, le migliori coppie del padel italiano sono tornate in campo a Roma, al Padel Hub Bel Poggio.

Il tabellone

Nel tabellone di doppio maschile, testa di serie numero 1 la coppia Sarmiento-Calneggia, al numero 2 del seeding Tinti-Fanti. I freschi vincitori della prima tappa a Riccione, Capitani-Cremona sono la terza coppia del tabellone. Nel doppio femminile, la coppia Petrelli-Campigotto, dopo il trionfo di Riccione, si conferma quarta testa di seriedel tabellone, guidato da Orsi-Casali al numero 1, Pappacena-Sussarello al 2 e Pugliesi-Tommasi al 3.

Le date

Dal 12 ottobre la terza tappa al Pala Padel di Bergamo, il Kendro di Bari ospiterà la quarta tappa dal 26 ottobre, si chiuderà con l’ultima tappa al GonettaGo di Torino il 23 novembre. Ciascuna tappa, oltre a un montepremi consistente per le gare di doppio maschile e doppio femminile, assegnerà punti validi per la Classifica Slam. I migliori 16 giocatori della classifica di doppio maschile, le migliori 8 di quello femminile, i migliori 8 e le migliori 8 Under 16 si sfideranno nel Master Finale in programma dall’11 al 13 dicembre, con sede ancora da definire.