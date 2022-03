Le giovani promesse del padel crescono in Sicilia

È partito lo scorso fine settimana il Circuito Under Padel Tour in Sicilia. Da Agrigento a Palermo , sette tappe più il master finale, con quattro categorie coinvolte, dagli Under 12 agli Under 18 . Obiettivo del primo circuito per i giovani in Sicilia: promuovere e diffondere la pratica sportiva, sin dai più piccoli, far crescere nuove promesse e gettare i semi nel giardino fiorito del padel.

Giovani campioni

L'appuntamento iniziale è andato in scena nel circolo Città dei Templi di Agrigento. Un evento suggellato da grandi numeri: 90 ragazzi iscritti in totale, spalmati in quattro fasce d'età con 23 giovanissimi che hanno partecipato in due tornei diversi. Evidente la soddisfazione di Alessandro Platania, presidente del circolo. «È stato il primo torneo junior in assoluto con questi numeri in Italia - dice -. Tra gli iscritti anche alcuni convocati dai selezionatori azzurri per i mondiali in Messico: Matteo Sargolini (Under 14 romano), Matteo Platania (Agrigento, Under 16) Raffaele Marino (catanese Under 18) e Aurora Buscaino (trapanese Under 16). Ad Agrigento c'era anche Tea Corso, pure lei nel giro azzurro. Da sottolineare anche il fatto che siano arrivati cinque ragazzi da Roma e due da Barletta. C'è soddisfazione perché la manifestazione è andata al di sopra di ogni aspettativa, sia per la qualità dei partecipanti che del gioco. Ma questo è stato solo l'inizio, il preludio di altri tornei in Sicilia. Sappiamo che molti hanno già manifestato la volontà di partecipare a tornei come questo».

Le date

Tra i presenti ad Agrigento, per la Federazione, an che il consigliere regionale addetto al padel Adriano Sammatrice. Così la responsabile organizzatrice Fiama Capitani: «È andato tutto molto bene, sono contenta. Abbiamo avuto tanti iscritti, sinceramente non me l'aspettavo, è stato un gran successo, con oltre 50 partite in due giorni, al punto che abbiamo dovuto chiedere l'ospitalità di due campi in più da anun altro circolo vicino. I risultati di questo circuito portano punti al ranking individuale e questo incoraggia tanto e mot va i ragazzi alla partecipazione ». Prossimo appuntamento il 12 e 13 marzo all'FC Sport Village, a Caltanissetta, poi ancora il 26 e 27 marzo a Catania, al Más padel Center. Sempre a distanza di due settimane, appuntamento il fine settimana del 9 e 10 aprile al Gymnasium di Siracusa, poi il 23-24 aprile all'AvantGarden, quindi il 7 e 8 maggio il circuito farà tappa a Trapani al Circolo Tennis Canottieri Rocco Ricevuto, il 21-22 maggio all'FC Sport Village di Caltanissetta. Chiusura al momento confermata col master finale il 4-5 giugno all'AvantGarden di Palermo.