BSG Padel Cup, nuovo circuito con i campioni Alessandro Tinti e Simone Iacovino

Il padel sbarca a Cibus 2022 con la presentazione della seconda edizione della BSG Padel Cup . Il settore del Food&Beverage, da sempre uno dei maggiormente coinvolti nelle collaborazioni sportive, negli ultimi anni ha registrato una crescente richiesta di prodotti naturali con elevata componente salutistica, così da soddisfare le esigenze dei tanti consumatori sempre più attenti al binomio sport e salute. Questa è la ragione per cui Padel Media Communication ha scelto il Cibus 2022 - uno dei più importanti eventi dedicati ai prodotti alimentari Made in Italy, in programma dal 3 al 6 maggio a Fiere di Parma - per presentare al fianco di un partner di eccellenza come Oranfrizer la 2a edizione della BSG Padel Cup.

Oranfrizer dinamica azienda italiana con profonde radici in Sicilia, entrata a far parte del gruppo internazionale Unifrutti, sviluppa attività mirate di marketing e comunicazione per diffondere sane abitudini alimentari e in occasione del Cibus 2022 ospiterà Padel Media Communication (Padiglione 4 Stand C010), per la presentazione della prossima BSG Padel Cup.

La competizione, che si svolgerà nel mese di luglio 2022, prevede un circuito di tornei che si terranno presso circoli sportivi e spiagge, con la presenza di testimonial come Alessandro Tinti e Simone Iacovino, campioni italiani di Padel, influencers e attività di engagement che coinvolgono ambassador e protagonisti del mondo cinematografico. Padel Media Communication, società creata dall’agenzia BSG, con questa iniziativa competitiva introduce nel marketing anche un nuovo mezzo di comunicazione ad alto tasso di social engagement.

“Il binomio sport e salute è il concept da cui abbiamo sviluppato la proposta di marketing BSG Padel Cup 2022 - afferma Roberta Ceccarelli, founder di Padel Media Communication e CEO dell’agenzia BSG - con l’obiettivo di offrire alle aziende un mezzo innovativo di comunicazione ad alto tasso di social engagement appositamente studiato per una utenza eterogenea per età, sesso e classe sociale, attraverso la promozione di valori positivi in ambienti selezionati, qualificati e in totale sicurezza. A supporto della BSG Padel Cup 2022 – continua Roberta Ceccarelli - è prevista una campagna ADV sui vari mezzi di comunicazione (Radio, Web, Social, Stampa, Outdoor) ed alle aziende che intendono partecipare al tour estivo proponiamo diverse tipologie di visibilità che abbiamo sviluppato: Title Sponsor, Main Sponsor, Official Sponsor e Sponsor Tecnico, tra cui scegliere quella in grado di soddisfare le proprie esigenze”.

L’agenzia BSG ha creato nel 2021 la prima società di comunicazione e concessionaria specializzata, la PADEL MEDIA COMMUNICATION, cogliendo in termini di revenue per aziende di qualsiasi settore merceologico le elevatissime potenzialità mediatiche legate al padel, che in brevissimo tempo ha registrato percentuali di crescita elevatissime, divenuto anno dopo anno un vero e proprio fenomeno sociale e di tendenza. Questo è uno sport di massa, praticabile a partire dai 6 anni di età, che cresce a ritmi altissimi: le strutture (club dedicati al padel, circoli multisport, strutture ricettive), secondo l'analisi curata dall’Osservatorio Mr. Padel Paddle, sono 2.016 in tutta la Penisola di cui 607 con almeno un campo indoor. Il numero dei campi è arrivato a 5.121 unità di cui 1.576 Indoor. Gli sportivi (500 mila) che praticano questo sport sono per il 69% uomini ed il 31% donne, nelle fasce d’età comprese tra i 25 e 54 anni.

Per maggiori informazioni:

www.padelmediacommunication.com

www.bsgsrl.it