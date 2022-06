Il giornalista sportivo e conduttore tv Mediaset, Mino Taveri, e uno dei volti più conosciuti di “Striscia la Notizia”, Moreno Morello, si sono aggiudicati la seconda tappa del Trofeo PadelArtisti, giocata al Tennis Club Raffaelli Sporting Club di Forte dei Marmi. Un anno dopo la prima competizione (in quel caso aggiudicata dalla coppia Mara Santangelo e Marcelo Fuentes) la Versilia ha visto nuovamente in campo il team di giocatori di padel ideato da Simone Barazzotto (già direttore generale della BasketArtisti) composto da personaggi dello spettacolo, della televisione e vecchie glorie dello sport.

Mino Taveri e Moreno Morello vincitori della Tappa Trofeo Padelartisti di Forte Dei Marmi

Tre giornate di match agguerriti, disputati da tanti nomi conosciuti al grande pubblico: Jonis Bascir, Sofia Bruscoli, Marcelo Fuentes, Giorgio Borghetti, Moreno Morello, Lorenzo Beccati, Jimmy Ghione, Marco Vivio, Emiliano Ragno, Antonio Cabrini, Bibi Velluzzi. Con la simpatica partecipazione di Giulio Donati, difensore del Monza Calcio neo promosso in serie A. Il padel è ormai fra gli sport che appassionano milioni di persone in tutto il mondo. Tanto che di recente è cominciata a circolare l’ipotesi di questa disciplina alle Olimpiadi. La strada è ancora lunga e in salita, ma la vetta non sembra impossibile da raggiungere.

Tappa Trofeo Padelartisti di Forte Dei Marmi

Nella tre giorni del Tour PadelArtisti a Forte dei Marmi, la squadra, oltre alla competizione al TC Raffaeli, è stata ospite di due cene organizzate alla Locanda del Gusto, a Pietrasanta. Mino Taveri e Moreno Morello si aggiungono agli altri due vincitori della tappa di Sciacca, gli attori Marco Vivio e Gilles Rocca. Come sempre, importantissimo il sostegno degli sponsor: Givova, Mangia's, Social Sport Msp, Monopoly Forte dei Marmi, Agenzia Pallotti, Locanda del Gusto, Corriere dello Sport. La terza tappa del Trofeo PadelArtisti è prevista ai primi di luglio al Favignana Mangia’s Resort, nella splendida isola siciliana.