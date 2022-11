Grifone Padel, Pupillo: "Abbiamo spiccato il volo in soli due mesi"

Expo del padel: che attesa a Milano!

Parola a Pupillo

Ci troviamo in via Portuense. «Qua dentro ci sono sei campi, tutti coperti dal 15 ottobre con palloni alti 12 metri di ultima generazione - dice Pupillo -. Si tratta di campi ultrapanoramici. Lo skyline diffonde in maniera omogenea la luce garantendo un'eccellente giocabilità». Poi ci sono le panchine con frigobar e padel shop specializzato. Si giocherà indoor fino a metà aprile. «In questo circolo - spiega il direttore tecnico - fino a due mesi fa non esisteva il padel ma soltanto il calcio. Poi il proprietario del centro, il professore Fulvio Gismondi, ha deciso di puntarci. Lui è un imprenditore che ama fare le cose in grande e senza lasciare nulla al caso. I campi sono i migliori, quelli del Premier Padel per intenderci, realizzati dalla Wsb sport». Al Grifone Padel si gioca praticamente sempre. «Dalle 8 di mattina a mezzanotte. Considerando che abbiamo aperto da pochissimo il riscontro è ottimo. Qua dentro si fanno anche lezioni e i corsi, per adulti, bambini e agonisti, sono tutti molto partecipati». Il direttore tecnico è affiancato da altri due collaboratori. E Pupillo ci tiene a sottolineare il loro contributo. «Si tratta di Danilo Biondi e Simone Frasca, insieme a loro ci sono pure Marco Cristofari e Sara Agnello che svolgono un super lavoro in segreteria, mentre Alex Dominici e Andrea Alessi si occupano della direzione generale del circolo. Tutto sta andando bene, al di là delle previsioni. Qua è tutto work in progress, essendo un circolo nuovo di zecca anche la clientela è nuova. Per far conoscere le strutture a inizio settembre abbiamo fatto tre open day e poi un mese fa una clinic con la stella del web, Leonel Daniel Aguirre, per tutti semplicemente “Tolito”, il funambolo del padel, uno dei personaggi più in voga. Abbiamo fatto registrare il sold out...». C'è spazio infine per i progetti futuri del Grifone Padel. «Ambizioni? È tutto in evoluzione. Vogliamo diventare un circolo prestigioso nel mondo del padel. A livello “numerico” non abbiamo particolari obiettivi, ci piacerebbe piuttosto ospitare grandi eventi e tornei già nel 2023».