Milano Premier Padel, Navarro-Tello show: battuti Garrido e Chingotto in tre set

MILANO - Paquito Navarro e Juan ‘ El Gato’ Tello superano il duo Javi Garrido-Fede ‘Super Raton’ Chingotto con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5 e approdano alla semifinale del Milano Premier Padel. Una partita straordinaria, bellissima, all’insegna dello spettacolo ma anche del fair play (Paquito ha corretto una chiamata fuori dell’arbitro sul servizio di Chingotto) e anche del cardiopalma (quando Garrido per recuperare una palla di Tello è caduto procurandosi una distorsione alla caviglia sinistra). Un match di altissimo livello, con Dj Carletto che si erge a colonna sonora delle chiamate al ‘Revision de Video’ - il Var in uso nel circuito Premier Padel - accompagnato dal battimano del pubblico in modo più intenso e partecipato. Un segno, quest'ultimo, inequivocabile della passione con la quale gli spettatori dell'Allianz Cloud hanno vissuto il derby tra Chingotto e il suo ex compagno. E poi, le giocate d'alta scuola: tra recuperi pazzeschi, corse fuori dal campo con recuperi spettacolari, scambi ravvicinati a velocità siderale per uno show straordinario in una cornice da sogno.