CUPRA Fip Finals a Torino, euforia Carraro: “L’Italia è il Paese dove il padel cresce di più e meglio”

Da Milano a Torino, dal Premier Padel alle CUPRA FIP Finals: è un finale di stagione ricchissimo di appuntamenti quello che sta vivendo il padel, di scena al Palasport Gianni Asti fino a domenica con l’atto conclusivo di un circuito da 125 tappe disputate in 25 Paesi. Le CUPRA FIP Finals, dopo due edizioni disputate in Sardegna, approdano a Torino: “È da circa un anno che avevamo il sogno di portare qui questo evento – sottolinea il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro –. E per questo ci tengo a ringraziare l’Assessore Fabrizio Ricca. Si conclude un anno record, con numeri a livello internazionale inimmaginabili fino a qualche anno fa. Quest’anno, la Federazione Internazionale tra i suoi circuiti ha distribuito prize money per un totale di circa 5 milioni di euro: siamo felici e soddisfatti, ma è solo un punto di partenza. Questo per noi è il tour più importante, perché ci permette di rendere il padel uno sport globale. Solo in queste Finals ci sono 180 tra atlete e atleti di 18 Paesi diversi, numeri che ci fanno ben sperare per il futuro. L’Italia è il Paese dove il padel cresce di più e cresce meglio”.