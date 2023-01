Luca Mezzetti: “Punto in alto”

ROMA - Nato a Roma il 7 giugno del 1987, Luca Mezzetti è attualmente il numero 5 in Italia. Ha giocato in Nazionale nel 2018 ai Mondiali in Paraguay e nel 2019 è stato campione italiano agli assoluti di Riccione. Gioca da tempo in coppia con un altro “bello” del padel e suo amico da tanti anni, Michele Bruno. E quest’anno insieme possono fare molto bene. Conosciamolo meglio. Quando hai iniziato a giocare? «A 27 anni e a quasi 29 anni sono diventato un professionista. Venendo dal tennis ero molto scettico, ma poi un giorno provando con degli amici per gioco, ne sono rimasto immediatamente stregato. La cosa che mi ha colpito di più è l’aggregazione che crea e la tattica che serve nel gioco».